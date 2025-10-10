A Mazara la seconda edizione della "Festa del Pescatore". Oggi il primo incontro

10/10/2025 09:00:00

Due appuntamenti per valorizzare il mare, la pesca e i suoi protagonisti. Torna a Mazara del Vallo la “Festa del Pescatore”, giunta alla sua seconda edizione, con due eventi dedicati alla promozione del cosiddetto “pesce trascurato” e alla sensibilizzazione dei giovani sui temi della sostenibilità e della cultura marinara.

Il primo appuntamento è in programma, oggi, venerdì 10 ottobre alle ore 9.30 nell’auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Ferrara” di Mazara del Vallo, dove si terrà il convegno dal titolo “Promuovere una nuova generazione di consumatori consapevoli”.



L’incontro è organizzato dal Consorzio CO.GE.PA. di Mazara del Vallo, a cui il Comune ha affidato la realizzazione degli eventi nell’ambito dell’iniziativa finanziata con fondi FEAMPA 2021-2027 del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

A coordinare i lavori sarà il giornalista e scrittore Attilio Ludovico Vinci.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Quinci, della dirigente scolastica dell’Istituto “Ferrara” Maria Luisa Asaro e della dirigente dell’Istituto “D’Altavilla” Grazia Maria Lisma.



Il presidente del Consorzio CO.GE.PA., Salvatore Ajello, illustrerà il progetto e i suoi obiettivi, mentre i pescatori Antonino Denaro, Michele Giacalone, Pietro Denaro e Francesco Giacalone porteranno le loro testimonianze dirette di vita e di lavoro in mare, dialogando con gli studenti.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono chiari: promuovere il consumo e la conoscenza del pesce locale meno conosciuto, educare i giovani alla sostenibilità della pesca, valorizzare le tradizioni marinare e favorire la collaborazione tra pescatori, ristoratori e commercianti per una filiera più coesa e consapevole. Il progetto mira inoltre a diffondere pratiche di pesca innovativa e sostenibile, contribuendo alla tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino.

La Festa del Pescatore si concluderà sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 19.30, al Civic Center di Mazara del Vallo, con una serata di degustazione gratuita dedicata al “pesce dimenticato”, accompagnata da musica dal vivo e momenti conviviali. Un’occasione per conoscere e apprezzare il pescato locale, sostenere la cultura del mare e riscoprire i sapori autentici della tradizione mazarese.



