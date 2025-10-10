Castelvetrano: Grande Sicilia dialoga con i consiglieri comunali Impallari e Catanalotto

10/10/2025 15:24:00

Io coordinatori provinciali di Grande Sicilia a Trapani, Nicola Li Causi, e Salvatore Montemario, hanno avviato in queste ore un dialogo con i consiglieri comunali Giovanni Impallari e Gaspare Catanalotto, esponenti di due distinte liste civiche cittadine.

L’incontro, improntato alla condivisione di valori e prospettive comuni per il futuro di Castelvetrano, segna l’avvio di un percorso politico di collaborazione che punta a unire energie e competenze nell’interesse della comunità locale.

“L'apertura cittadina di Grande Sicilia - afferma Li Causi - nasce dalla volontà di creare un percorso radicato e fondato sul dialogo e l’impegno civico. Siamo pronti a collaborare in un progetto capace di valorizzare il nostro territorio, che parte dal basso che restitusca fiducia ai cittadini”.

Gli fa eco Salvatore Montemario, il quale chiosa sottolineando che “Grande Sicilia nasce come forza politica aperta al dialogo con le migliori espressioni civiche del territorio e continueremo a farlo”.



