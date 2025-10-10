Marsala: interrogazione della consigliera Genna sulle assegnazioni dei loculi al cimitero

10/10/2025 20:00:00

La consigliera comunale di Marsala, Rosanna Genna, punta il dito contro l’amministrazione di Marsala per quella che definisce una “gestione irregolare e in contrasto con il Regolamento” nell’assegnazione dei loculi comunali.

Con una interrogazione a risposta scritta, indirizzata al Sindaco, all’assessore competente e al dirigente del settore cimiteriale, Genna chiede chiarimenti sull’applicazione della Delibera di Giunta n. 277 del 14 luglio 2023, che – secondo la consigliera – “avrebbe introdotto deroghe arbitrarie alle regole stabilite dal Consiglio Comunale”.

"Il regolamento è chiaro: si parte dal basso verso l'alto, senza eccezioni"

Nell’interrogazione, la consigliera ricorda che il Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 3 maggio 2007, stabilisce all’articolo 47 che i loculi devono essere assegnati “in ordine progressivo delle sepolture disponibili, a cominciare dal basso verso l’alto, senza la previsione di alcuna deroga”.

“La Giunta – scrive Genna – non ha la competenza a modificare un atto consiliare. Eppure, con la Delibera n. 277 del 2023, è stato di fatto introdotto un criterio discrezionale di assegnazione che contraddice il Regolamento”, sottolinea la consigliera, che parla di “una violazione evidente di una norma di rango superiore”.

"Una decisione che crea disaprità e forse un danno economico per il Comune"

La consigliera denuncia che l’applicazione della delibera avrebbe avuto “efficacia immediata”, generando disparità tra cittadini: “Chi ha sempre rispettato il Regolamento è stato penalizzato, mentre altri hanno potuto scegliere il loculo che preferivano, scavalcando l’ordine progressivo previsto”, scrive Genna.

Ma non solo una questione di equità. La consigliera mette in guardia anche su un possibile danno erariale:

“Le procedure difformi dal criterio ‘dal basso verso l’alto’ – afferma – potrebbero aver permesso la scelta di loculi ai piani superiori, che prevedono una tariffa maggiore. In tal modo il Comune avrebbe incassato di meno, assegnando loculi più costosi al prezzo dei più economici.”

Le interrogazioni della Genna

Nella sua interrogazione, Rosanna Genna chiede al Sindaco e agli uffici di chiarire: “Quanti soggetti hanno beneficiato della delibera e ottenuto un loculo in deroga al criterio previsto?”, chiedendo l’elenco completo delle assegnazioni; “A quanto ammonta il minor incasso per le casse comunali?”, con l’esibizione dei calcoli che quantifichino l’eventuale danno; “Perché la Giunta ha adottato un atto in contrasto con un Regolamento approvato dal Consiglio?” e quali ragioni giuridiche ne giustifichino l’immediata operatività; “Quali provvedimenti si intendono adottare per ripristinare la piena legalità e l’equità amministrativa?”, comprese eventuali revoche o annullamenti delle assegnazioni fatte in deroga.

"Chi ha violato le regole ne risponda"

La consigliera Genna chiede che, qualora venga accertato un danno economico, “le somme mancanti vengano addebitate al Responsabile del Procedimento e/o al Dirigente del Settore”, segnalando la vicenda alla Corte dei Conti. “È necessario fare chiarezza e ristabilire la legalità. Le regole valgono per tutti, anche per chi amministra. Non possiamo permettere che scelte discrezionali o interpretazioni arbitrarie del Regolamento creino ingiustizie e danni economici all’Ente”, conclude la consigliera.



