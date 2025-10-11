Sezioni
Cittadinanza
11/10/2025 19:40:00

Trapani, due eventi domenica 12 ottobre: memoria e sport

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/1760204385-0-trapani-due-eventi-domenica-12-ottobre-memoria-e-sport.jpg

A Trapani domenica 12 ottobre saranno due gli appuntamenti principali patrocinati dal Comune, che uniscono memoria e sport.

La città parteciperà alla 75ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il programma prevede alle ore 9.30 la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice, ex Salesiani di via G.B. Fardella. Subito dopo, un corteo cittadino si muoverà fino a piazza San Vincenzo de’ Paoli, dove è collocato il Monumento ai Caduti sul lavoro: lì verrà deposta e benedetta una corona di alloro in segno di ricordo e rispetto per tutte le vittime. La commemorazione proseguirà lunedì 13 ottobre, sempre alle 9.30, con una cerimonia civile nella Sala Sodano del Comune di Trapani, dedicata al tema della sicurezza, degli infortuni e delle morti sul lavoro.

Sempre domenica, con inizio alle ore 9.30, partirà dalla Villa Comunale Regina Margherita la 28ª edizione del Trofeo Sale&Saline, gara podistica nazionale. La competizione è valida come 10ª prova del 30° Grand Prix Regionale su strada Fidal/Master Me F e come 11ª prova del Grand Prix Fidal/Master Me F. Un evento sportivo che richiama ogni anno atleti e appassionati da tutta la Sicilia e non solo, offrendo una mattinata di sport e condivisione nel cuore della città.

Due iniziative, quindi, che mettono insieme memoria e partecipazione collettiva: da un lato il ricordo di chi ha perso la vita sul lavoro e il richiamo alla sicurezza, dall’altro lo sport come occasione di socialità e promozione del territorio.
 









