Cultura

» Cose di musica
11/10/2025 10:00:00

"Non siamo solo mare", da Trapani il primo feat tra un personaggio (IA) e un artista reale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/non-siamo-solo-mare-da-trapani-il-primo-feat-tra-un-personaggio-ia-e-un-artista-reale-450.jpg

È online “Non siamo solo mare”, un brano che potrebbe entrare nella storia come un possibile primato in Italia: si tratterebbe, infatti, del primo feat tra un personaggio digitale e un’artista reale. Il condizionale è d’obbligo: tanti negli ultimi mesi hanno infatti utilizzato l’intelligenza artificiale per creare brani musicali ma – al momento – nessuno aveva inciso un brano creando quindi un vero e proprio duetto con un artista in carne ed ossa.

Il progetto nasce dal profilo Trapanesi Artificiali, che da due mesi racconta con ironia personaggi, luoghi e detti trapanesi attraverso la voce e l’immagine di Giacomino, una tartaruga antropomorfa diventata simbolo della pagina.


“Con questo profilo ho riscoperto Trapani e le persone che la vivono ogni giorno. Talenti veri, cuori che hanno dato fiducia senza esitazione. Questa canzone, interamente scritta da Giacomino, è un ringraziamento a chi fin dal primo momento ha risposto, condiviso e sostenuto il progetto” racconta l’autore della pagina che si cela dietro l’artista.


Nella canzone la voce artificiale di Giacomino duetta con quella reale di Biancamare, giovane cantante trapanese che interpreta il ritornello. “Per rendere il ringraziamento ancora più forte ho scelto una voce autentica, quella con cui ho interagito di più in questi mesi. Floriana Poma in arte Biancamare ha accettato la proposta di cantare senza conoscermi di persona e senza leggere il testo in anticipo” aggiunge l’autore.

“La musica è un’arte che nasce per unire, non per dividere. Con Non siamo solo mare abbiamo voluto dimostrare che reale e digitale possono incontrarsi e creare qualcosa di autentico. Due mondi apparentemente lontani che, invece, possono fondersi in un’emozione comune.
In un periodo in cui si discute tanto di intelligenza artificiale, questa canzone vuole essere un piccolo inno alla curiosità, alla collaborazione e alla possibilità di costruire insieme — umani e algoritmi — nuove forme di espressione.”

"Non siamo solo mare" è disponibile su Spotify, Amazon Music e sulle principali piattaforme di musica digitale. 

 

 









