Istituzioni

Dai Comuni
11/10/2025 00:00:00

A Calatafimi inaugurata la nuova area sportiva scolastica del Plesso Sasi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/a-calatafimi-inaugurata-la-nuova-area-sportiva-scolastica-del-plesso-sasi-450.jpg

È stata inaugurata giovedì mattina a Calatafimi, alla presenza delle più alte autorità civili, militari e religiose, la nuova area sportiva scolastica del plesso Sasi di Calatafimi Segesta. All’evento hanno preso parte S.E. il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, il Questore dott. Peritore, il Dirigente scolastico provinciale D. Nugnes, la Dirigente scolastica Caterina Agueci, oltre al Sindaco Francesco Gruppuso e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

 

La nuova struttura rappresenta un importante passo avanti per la città e per la scuola, che potrà contare su un campo da tennis indoor, un campo da padel, quattro gruppi di spogliatoi, un’area verde di 500 mq, un moderno sistema di videosorveglianza e, a breve, anche un campo polivalente per basket e volley.

Lo sport diventa così strumento di coesione sociale e crescita condivisa: gli impianti, infatti, saranno utilizzati non solo dagli studenti durante le attività scolastiche, ma anche dalle associazioni sportive del territorio negli orari extrascolastici, favorendo un dialogo costante tra scuola e comunità.

Il progetto, nato da un’idea dell’amministrazione comunale nel 2022, è stato reso possibile grazie al finanziamento di 780.000 euro ottenuto tramite i fondi PNRR – Bando Scuola Futura.

 

Durante la cerimonia, Don Vincenzo Basiricò ha impartito la benedizione alla nuova area sportiva. Il sindaco Gruppuso ha espresso un sentito ringraziamento alla dirigenza scolastica, ai docenti, ai collaboratori e agli alunni per la collaborazione, oltre che agli uffici comunali e in particolare al settore Lavori Pubblici, guidato dall’ing. S. Bonaiuto, per l’impegno nella gestione di tutti gli aspetti progettuali e amministrativi.

 

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il sindaco Francesco Gruppuso – di donare alla città e alle nuove generazioni un bene così importante, che rappresenta un luogo di crescita, aggregazione e rispetto. W lo sport, W la scuola, W i giovani e il Bene Comune.”



