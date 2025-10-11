Cantieri infiniti e lavori fatti male: la delusione di una cittadina di Marsala

11/10/2025 12:27:00

Gentile Direttore di Tp24,

Buongiorno Direttore, ho letto l’articolo in cui il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, si definisce "quello che ha fatto di più per la città" mi è impossibile non commentare.

Abbiamo capito che il nostro Signor Sindaco è un narcisista, ma che coraggio definirsi “il Sindaco che ha fatto di più per la città”!

Abitiamo a Marsala da dieci anni e, come è sotto gli occhi della stragrande maggioranza dei cittadini, la città è scaduta in modo esponenziale.

Con tante cose che ci sarebbero da fare per renderla sicura, agibile, pulita, efficiente e degna del nome e della sua bellezza, il nostro Signor Sindaco si bea di tutti i cantieri aperti (anche da parecchio tempo, perché spesso sono fermi) solo per poter dire che sta “abbellendo” la città e dare fumo negli occhi ai cittadini in previsione delle elezioni — non bisogna essere Einstein per capirlo.

Delle poche cose portate a termine, non ce n’è una che sia stata eseguita a regola d’arte (vedasi Piazza Mameli o la piattaforma in legno al Lungomare Boeo, che non solo non ha scivoli per l’accesso ai disabili, ma dalle foto ho notato che i corrimano sono corde e non barriere fisse che permettano di sostenersi in sicurezza). Altre opere in costruzione presentano già problemi ancora prima di essere terminate, perché mal progettate.



Inoltre, è sconfortante il fatto che non ci siano candidati all’altezza di prendere in mano una patata bollente qual è questa città.

Purtroppo (e lo capisco, perché non ha il dono dell’ubiquità) il signor Salvatore Ombra, che ha fatto miracoli con il nostro aeroporto di Birgi, ha declinato la possibilità di candidarsi come Sindaco.

Ahimè, potrei proseguire all’infinito con le lamentele, ma sono talmente scorata che non so nemmeno come terminare.

Un abbraccio e sempre grazie per il lavoro che fate.

Elena



