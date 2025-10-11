Sezioni
Economia

11/10/2025 17:00:00

Erice, da lunedì chiude per lavori l'ufficio postale di via Guarnotta

Da lunedì 13 ottobre l’ufficio postale di via Gianfilippo Guarnotta a Erice resterà chiuso fino a fine mese per lavori interni. 

 

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi, negli orari di riferimento della sede ericina, presso l’ufficio postale di via Vespri a Valderice, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. 

 

