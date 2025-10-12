Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
12/10/2025 19:51:00

Basket femminile: Sicily by Car Alcamo spreca troppo e cede ad Ancona

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2025/1760291664-0-basket-femminile-sicily-by-car-alcamo-spreca-troppo-e-cede-ad-ancona.jpg

La Sicily by Car Alcamo Basket torna sconfitta dalla trasferta di Ancona (61-42), al termine di una gara che ha visto le ragazze di coach Ferrara partire con il piede giusto, ma smarrirsi dopo un ottimo primo quarto chiuso avanti 17-21. Il secondo periodo ha segnato la svolta: le marchigiane hanno piazzato un parziale di 20-5 che ha ribaltato la partita (31-26 all’intervallo). Da lì in poi, la Basket Girls Ancona ha mantenuto saldamente il controllo, allungando fino al +19 finale. Per Alcamo, le percentuali al tiro hanno pesato come un macigno: solo 16 canestri realizzati su 75 tentativi, nonostante i 47 rimbalzi conquistati, segno di una presenza costante sotto canestro ma di una scarsa capacità di capitalizzare in attacco. Anche la differenza nei punti in area (43-24 per Ancona) e quelli arrivati dalla panchina (17-6) hanno inciso sull’andamento complessivo della gara. Sul piano individuale, Nikolic è stata la miglior marcatrice con 13 punti, seguita da Thiam (11), Schena e Vella (6 a testa).
Nel dopogara, coach Ferrara non ha nascosto l’amarezza: "C’è poco da dire, purtroppo una prova incolore. Abbiamo tirato 16 su 75 dal campo e non abbiamo mai trovato ritmo. Eravamo partiti bene, avanti 21-17, poi ci siamo disuniti".

Basket Girls Ancona - Sicily by Car Alcamo Basket 61-42
Parziali: 17-21, 31-26, 48-32, 61-42

Alcamo: Caliendo 3, Nikolic 13, Tempia, Hajdin, Mitreva 3, Verano, Schena 6, Vella 6, Thiam 11, Sarni. All. Ferrara









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...