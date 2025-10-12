Basket femminile: Sicily by Car Alcamo spreca troppo e cede ad Ancona

12/10/2025 19:51:00

La Sicily by Car Alcamo Basket torna sconfitta dalla trasferta di Ancona (61-42), al termine di una gara che ha visto le ragazze di coach Ferrara partire con il piede giusto, ma smarrirsi dopo un ottimo primo quarto chiuso avanti 17-21. Il secondo periodo ha segnato la svolta: le marchigiane hanno piazzato un parziale di 20-5 che ha ribaltato la partita (31-26 all’intervallo). Da lì in poi, la Basket Girls Ancona ha mantenuto saldamente il controllo, allungando fino al +19 finale. Per Alcamo, le percentuali al tiro hanno pesato come un macigno: solo 16 canestri realizzati su 75 tentativi, nonostante i 47 rimbalzi conquistati, segno di una presenza costante sotto canestro ma di una scarsa capacità di capitalizzare in attacco. Anche la differenza nei punti in area (43-24 per Ancona) e quelli arrivati dalla panchina (17-6) hanno inciso sull’andamento complessivo della gara. Sul piano individuale, Nikolic è stata la miglior marcatrice con 13 punti, seguita da Thiam (11), Schena e Vella (6 a testa).

Nel dopogara, coach Ferrara non ha nascosto l’amarezza: "C’è poco da dire, purtroppo una prova incolore. Abbiamo tirato 16 su 75 dal campo e non abbiamo mai trovato ritmo. Eravamo partiti bene, avanti 21-17, poi ci siamo disuniti".

Basket Girls Ancona - Sicily by Car Alcamo Basket 61-42

Parziali: 17-21, 31-26, 48-32, 61-42

Alcamo: Caliendo 3, Nikolic 13, Tempia, Hajdin, Mitreva 3, Verano, Schena 6, Vella 6, Thiam 11, Sarni. All. Ferrara



