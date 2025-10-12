Trapani, sopralluogo della Commissione al cantiere del nuovo Skatepark

12/10/2025 18:00:00

Mattinata di verifiche per la 4ª Commissione consiliare Sport, Turismo, Spettacolo, Affari culturali e Pubblica istruzione del Comune di Trapani. I consiglieri Nicola Lamia (presidente), Barbara, Vassallo, Parisi e Tumbarello hanno effettuato un sopralluogo presso l’ex Campo Aula, area in cui è in corso la realizzazione del nuovo Skatepark cittadino.

Ad accompagnare la Commissione è stato il dirigente ai Lavori pubblici, ingegnere Orazio Amenta, che ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori. Dalla visita è emerso che il cantiere procede secondo il cronoprogramma: risultano già scavate le due piste principali che diventeranno il cuore della struttura. Se le condizioni meteo lo consentiranno, la prima fase dei tracciati sarà completata entro la fine di ottobre.

I commissari hanno espresso apprezzamento per la qualità delle opere in corso, ribadendo però alla ditta incaricata un auspicio preciso: rispettare i tempi di consegna previsti dal bando, così da garantire alla città una nuova struttura moderna e funzionale entro i termini stabiliti.

Il nuovo Skatepark, una volta completato, si candida a diventare il più grande del Meridione. Un impianto che, secondo i consiglieri, potrà trasformarsi in trampolino per ospitare gare e competizioni di rilievo nazionale e internazionale, oltre a diventare un punto di riferimento per i giovani trapanesi e per tutti gli appassionati di sport urbani.

“Il nostro obiettivo – ha commentato il presidentpresidente Nicola Lamia, consigliere di Fratelli di – è consegnare alla città uno spazio innovativo, sicuro e inclusivo, che possa offrire nuove opportunità di aggregazione e di sport”.





