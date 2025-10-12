Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
12/10/2025 18:00:00

Trapani, sopralluogo della Commissione al cantiere del nuovo Skatepark

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/-450.jpg

Mattinata di verifiche per la 4ª Commissione consiliare Sport, Turismo, Spettacolo, Affari culturali e Pubblica istruzione del Comune di Trapani. I consiglieri Nicola Lamia (presidente), Barbara, Vassallo, Parisi e Tumbarello hanno effettuato un sopralluogo presso l’ex Campo Aula, area in cui è in corso la realizzazione del nuovo Skatepark cittadino.

Ad accompagnare la Commissione è stato il dirigente ai Lavori pubblici, ingegnere Orazio Amenta, che ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori. Dalla visita è emerso che il cantiere procede secondo il cronoprogramma: risultano già scavate le due piste principali che diventeranno il cuore della struttura. Se le condizioni meteo lo consentiranno, la prima fase dei tracciati sarà completata entro la fine di ottobre.

I commissari hanno espresso apprezzamento per la qualità delle opere in corso, ribadendo però alla ditta incaricata un auspicio preciso: rispettare i tempi di consegna previsti dal bando, così da garantire alla città una nuova struttura moderna e funzionale entro i termini stabiliti.

Il nuovo Skatepark, una volta completato, si candida a diventare il più grande del Meridione. Un impianto che, secondo i consiglieri, potrà trasformarsi in trampolino per ospitare gare e competizioni di rilievo nazionale e internazionale, oltre a diventare un punto di riferimento per i giovani trapanesi e per tutti gli appassionati di sport urbani.

Il nostro obiettivo – ha commentato il presidentpresidente Nicola Lamia, consigliere di Fratelli di  – è consegnare alla città uno spazio innovativo, sicuro e inclusivo, che possa offrire nuove opportunità di aggregazione e di sport”.
 









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...