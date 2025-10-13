Il Tar ha deciso: i chioschi allo Stagnone di Marsala possono restare tutto l'anno

13/10/2025 16:55:00

I chioschi dello Stagnone di Marsala potranno restare montati tutto l’anno.

Lo ha deciso il TAR Sicilia – sezione di Palermo, che con una sentenza del 13 ottobre 2025 ha accolto il ricorso presentato contro i provvedimenti del Comune e della Soprintendenza che imponevano la rimozione delle strutture nei mesi invernali.

Secondo i giudici amministrativi, le motivazioni dei divieti erano «carenti di adeguata istruttoria e di fondamento logico». Il TAR ha infatti definito “illogico e contraddittorio” vietare la presenza dei chioschi soltanto d’inverno, quando restano comunque montati per il resto dell’anno.

“Si versa nel più tipico caso di motivazione tautologica – scrive il tribunale –. È illogico ravvisare una limitazione al panorama esclusivamente nella stagione invernale”.

Una decisione che, se non verrà impugnata al CGA, segna una svolta nella gestione della Riserva dello Stagnone, dove negli ultimi anni sono spuntati decine di chioschi tra Birgi e Spagnola. Strutture che, soprattutto in estate, sono spesso finite al centro delle polemiche per musica ad alto volume, eventi e feste organizzate a pochi metri dal mare all’interno di una riserva naturale orientata, con qualcuno che ha addirittura fatto esplodere fuochi d'artificio.

Soddisfatto il consigliere comunale Lele Pugliese, che parla di «una vittoria del buon senso e del diritto».

«Oggi è una giornata che segna una svolta per Marsala e per tutti gli operatori dello Stagnone – scrive in un post –. Abbiamo seguito questa vicenda passo dopo passo, ascoltando gli operatori e dialogando con le istituzioni. Dietro quei chioschi ci sono famiglie, investimenti e lavoro. Il TAR ci dà ragione: il buon senso e il diritto possono convivere».

La sentenza si fonda anche sulla legge regionale 3/2024, promossa dall'ex deputato regionale Nicola Catania, che definisce nuove regole per le strutture amovibili legate alle attività turistiche e balneari.

Resta ora da capire se verrà presentato ricorso al CGA, ma intanto lo scenario allo Stagnone cambia: i chioschi potranno restare anche d’inverno, modificando in modo permanente la morfologia di una delle aree più delicate e discusse del territorio marsalese. Questa sentenza potrebbe incentivare anche la nascita di nuove strutture.



