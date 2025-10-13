Da Trapani a Molenbeek: la rinascita di Natale Salvo nel calcio a 5 belga

13/10/2025 22:00:00

Non sempre il talento trova riconoscimento sotto il proprio cielo. A volte serve partire, ricominciare altrove, per sentirsi finalmente visti. È la storia di Natale Salvo, trapanese, allenatore di calcio a cinque, che ha trovato in Belgio la sua nuova casa sportiva e, forse, la sua rinascita.

Appena arrivato al RWDM Molenbeek, prestigiosa società di Bruxelles, Salvo è stato chiamato a guidare la formazione Under 15. E il debutto non avrebbe potuto essere migliore: un netto 6-0, domenica 12 ottobre, contro i coetanei dell’Auderghem.



Una vittoria che sa di svolta, soprattutto per una squadra reduce da due sconfitte consecutive. Con l’arrivo del tecnico trapanese, i ragazzi hanno ritrovato entusiasmo, gioco e fiducia. “Un segnale di speranza e di lavoro ben fatto”, commentano nell’ambiente.

Al fianco di Salvo c’è Abdel El Yaghmouri, coordinatore e figura chiave del settore giovanile. La squadra, composta in gran parte da giovani delle periferie popolari di Bruxelles, molti di origine marocchina, è un mosaico di culture e storie diverse, ora unite da un obiettivo comune: crescere insieme, dentro e fuori dal campo.

E mentre l’Under 15 festeggiava la prima vittoria della stagione, anche la prima squadra del RWDM Molenbeek, impegnata nella Serie A belga di calcio a cinque, continuava il suo buon momento. Venerdì scorso, infatti, è arrivato un convincente 3-1 contro il Sensei Sushi Anderlecht — seconda vittoria consecutiva — con Salvo che collabora attivamente con lo staff tecnico.

Un doppio successo che profuma di rivincita per un allenatore che, forse, in patria non ha ricevuto il riconoscimento che meritava. Come dice il proverbio, “nessuno è profeta in patria”: a Molenbeek, Natale Salvo sembra aver finalmente trovato il luogo giusto dove scrivere il suo nuovo capitolo.



