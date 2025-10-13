Trapani, scontro tra auto e moto sullo scorrimento veloce: due feriti

13/10/2025 08:07:00

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, uno scontro tra un'auto e una moto, avvenuto ieri pomeriggio a Trapani, lungo lo Scorrimento veloce, sulla bretella di collegamento con via Marsala.

L’autovettura, proveniente da via Salemi, stava per immettersi sulla bretella che conduce alla via Marsala, quando si è scontrata con la moto che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Entrambi i mezzi stavano per effettuare la stessa manovra di svolta. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire e la Polizia Locale di Trapani è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i due feriti — il conducente dell’auto e il motociclista — trasportandoli al Sant’Antonio Abate per le cure del caso. Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.



