Cronaca

» Incidenti
13/10/2025 08:07:00

Trapani, scontro tra auto e moto sullo scorrimento veloce: due feriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760335876-0-trapani-scontro-tra-auto-e-moto-sullo-scorrimento-veloce-due-feriti.jpg

 

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, uno scontro tra un'auto e una moto, avvenuto ieri pomeriggio a Trapani, lungo lo Scorrimento veloce, sulla bretella di collegamento con via Marsala.

 

L’autovettura, proveniente da via Salemi, stava per immettersi sulla bretella che conduce alla via Marsala, quando si è scontrata con la moto che procedeva nella stessa direzione di marcia.

 

Entrambi i mezzi stavano per effettuare la stessa manovra di svolta. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire e la Polizia Locale di Trapani è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i due feriti — il conducente dell’auto e il motociclista — trasportandoli al Sant’Antonio Abate per le cure del caso. Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.









