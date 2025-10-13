Sport: Trapani, Calcio e Basket vincono - Il derby di A2 va al Marsala Futsal 

13/10/2025 06:00:00

Un turbine di emozioni, prestazioni eroiche e cuori che battono all'unisono, la settimana sportiva in Provincia di Trapani è stata un inno all'eccellenza e alla tenacia. Dal PalaIlio al campo di Serie C, ogni squadra, ogni atleta, ha scritto un capitolo indimenticabile, dimostrando che questo lembo di Sicilia è una fucina di talenti e una roccaforte di passione. È la magia dello sport che si celebra, dove la fatica si trasforma in gloria e il tifo è il motore di imprese che sanno di epica. Risultati che scaldano l'anima e raccontano di una provincia che, nel panorama nazionale, non vuole essere solo comparsa, ma assoluta protagonista.

Handball A1: le Arpie Volano Alto, Erice Trafigge Leno. Il dominio incontrastato della pallamano femminile ericina non conosce flessioni. Le Arpie di Erice hanno offerto l'ennesima prova di forza, travolgendo il Leno con un perentorio 37-20 in un match che ha ribadito la loro superiorità tecnica e fisica. Il punteggio finale è la sintesi perfetta di una partita gestita con autorità fin dal fischio d'inizio, dove la velocità d'esecuzione e la precisione offensiva della squadra di casa hanno annichilito qualsiasi tentativo di resistenza delle avversarie. L'aggettivo "inarrestabile" sembra quasi riduttivo per descrivere la marcia trionfale della compagine ericina, che continua a dettare legge nel proprio campionato.

Basket A1: Trapani Shark all’Overtime affonda Venezia (109-102). Una vera e propria battaglia, un duello da far tremare i polsi, conclusosi con un'esplosione di gioia. I Trapani Shark hanno ruggito con potenza inaudita, superando l'Umana Reyer Venezia con il risultato finale di 109-102 dopo un tempo supplementare al cardiopalma. La gara è stata un susseguirsi di emozioni, con canestri spettacolari e difese arcigne, che hanno tenuto il pubblico del PalaIlio in apnea fino all'ultimo secondo. La capacità di Trapani di non mollare mai, specialmente nei momenti cruciali dell'overtime, ha evidenziato non solo il talento tecnico del singolo, ma una coesione di squadra ormai granitica. L'affondata sulla Reyer non è solo una vittoria, è una dichiarazione d'intenti per la stagione. La capacità di Trapani Shark di gestire la pressione e capitalizzare il momentum nel supplementare è da grande squadra. L'entusiasmo generato da queste vittorie elettrizzanti è benzina pura per l'ambiente; ora, il compito è tramutare l'euforia in costante concentrazione per puntare ai vertici.

Calcio a 5: Marsala Futsal, battesimo di fuoco e di vittoria 4-3 nel Derby in A2. Il Marsala Futsal ha festeggiato il suo storico debutto in Serie A2 con un successo di grande spessore e resilienza, espugnando il campo del Futsal Mazara nel derby per 4-3. Una vittoria sudata e meritata, che ha richiesto carattere e cinismo, in una partita che ha visto i lilibetani lottare su ogni pallone. L'incontro è stato una vera altalena di emozioni, con il Marsala capace di trovare la rete decisiva nel finale, dimostrando una maturità inaspettata per una matricola. La prima gioia in A2 è un segnale fortissimo per il prosieguo del campionato. Il Marsala Futsal ha dimostrato che in A2 non è arrivato per fare la comparsa. Vincere un derby in trasferta all'esordio in A2 con quel piglio è la prova di un progetto solido e di nervi saldi.

Basket Femminile: la Sicily by Car Alcamo Basket torna sconfitta dalla trasferta marchigiana contro la Basket Girls Ancona, che si impone con il punteggio di 61-42. Le ragazze di coach Ferrara avevano iniziato bene la gara, chiudendo il primo quarto avanti 17-21, ma nel secondo periodo hanno subito il ritorno delle padrone di casa, autrici di un parziale di 20-5 che ha ribaltato l’inerzia del match (31-26 all’intervallo). Da quel momento, Ancona ha controllato il gioco, aumentando progressivamente il vantaggio fino al +19 finale. Nel post-partita, Coach Ferrara ha espresso rammarico: "C’è poco da dire, purtroppo una prova incolore. Abbiamo tirato 16 su 75 dal campo e non abbiamo mai trovato ritmo. Eravamo partiti bene, poi ci siamo disuniti". Un’occasione sprecata per Alcamo, che aveva cominciato con intensità ma si è spenta alla distanza. La squadra dovrà ritrovare fiducia e precisione al tiro per tornare competitiva nelle prossime uscite.

Calcio Serie C: il Trapani non sbaglia, Fischnaller decisivo a Cava dei Tirreni. Il Trapani continua la sua marcia di rincorsa alla classifica di Serie C, conquistando una vittoria preziosissima in trasferta contro la Cavese. Un risultato di misura, 1-0, deciso da un calcio di rigore trasformato con freddezza dall'esperto Fischnaller. Nonostante la battaglia fisica e l'ostilità del campo, la squadra ha saputo dimostrare concretezza e cinismo, portando a casa tre punti fondamentali per mantenere la vetta. È stata una vittoria da squadra cinica e matura, capace di gestire l'incontro e di capitalizzare l'unica vera occasione concessa dal regolamento. Le partite si vincono anche così, con il minimo scarto, la massima concentrazione e la freddezza dal dischetto. Il Trapani però, dovrà imparare a chiudere prima le partite per non lasciare spazio a brividi inutili. La determinazione è encomiabile; la mentalità vincente c'è.

Pallamano: a Petrosino rissa al debutto tra Giovinetto e Aretusa. Alla prima giornata di Serie B maschile di pallamano, la partita tra Il Giovinetto Petrosino e Aretusa Siracusa è degenerata in una zuffa generale. Verso il 22° minuto del secondo tempo, dopo una rete degli ospiti, un giocatore del Petrosino sarebbe stato colpito: da lì è esplosa una rissa con spintoni, insulti, calci e pugni, coinvolgendo anche alcuni spettatori che sono entrati in campo. Il Presidente regionale della FIGH Sandro Pagaria ha annunciato l’apertura di procedimenti disciplinari per accertare responsabilità e sanzioni. Il video della rissa è visualizzabile qui.

Calcio Eccellenza: il Marsala pareggia a Misilmeri 0 a 0. Nonostante l’aggressività dei padroni di casa, il Marsala ha resistito bene, dimostrandosi ordinato in difesa e compatto nel contenere le iniziative avversarie. Il risultato accontenta solo parzialmente le due formazioni, in un campionato che si presenta già molto combattuto. Un pareggio che non è un risultato negativo per il Marsala, specie in trasferta: conserva l’imbattibilità e porta a casa un punto che potrebbe pesare nel lungo periodo, se usato con intelligenza. Vincono sia l'Accademia Trapani 2 a 1 in casa contro il San Giorgio Piana che il San Vito Lo Capo che batte in trasferta la Parmonval per 1 a 0. Vince anche il Castellammare che così torna solitario in vetta alla classifica. Un punticino anche per la Folgore del nuovo tecnico Dino Marino che così muove la classifica dei rossoneri.

Podismo: Trofeo “Sale & Saline”, vittorie per Cammarata e Salemi. A Trapani si è svolta la 28ª edizione del Trofeo “Sale & Saline”, valida per il Grand Prix Sicilia 2025. La gara su strada, di 10 km (quattro giri da 2,5 km), ha visto al via oltre 450 atleti. Fabio Cammarata (ASD Sicilia Running Team) ha conquistato la vittoria maschile in 35’15”, davanti a Michele Galfano (35’41”) e Robin Salvia (35’48”). Tra le donne, Virginia Salemi (Podistica Messina) ha dominato con il tempo di 40’11”, precedendo Maria Grazia Bilello (42’05”) ed Emily Inzirillo (42’28”). L’organizzazione è stata lodata, così come la scelta del percorso che ha valorizzato suggestivi scorci di Trapani.



