 Trapani, la prima convention del movimento "Futuro"

13/10/2025 20:34:00

Dopo dirette social, attacchi a mezzo video e qualche comizio improvvisato in piazza, Valerio Antonini fa il salto di qualità: lancia la prima convention del suo movimento “Futuro”, in programma sabato 19 ottobre al Cine Teatro Ariston di Trapani.

Nel programma ufficiale, ci sarà l’insediamento della presidenza congressuale, un “dibattito generale” sul percorso politico e, a chiudere, l’intervento del leader — lui, naturalmente. In conclusione, verrà presentato il documento politico e il direttivo provinciale del movimento.

“Futuro” nasce in contrapposizione al sindaco Giacomo Tranchida, con un obiettivo preciso: portare in Consiglio comunale una mozione di sfiducia e andare al voto. Antonini, arrivato a Trapani come imprenditore dello sport, ormai gioca da protagonista anche in politica — o almeno ci prova. Proprietario del Trapani Calcio e Basket, e di Telesud, negli ultimi mesi ha aizzato la sua “base” a colpi di dirette serali dai toni più da influencer che da politico, tra accuse, audio, e attacchi a chiunque non si allinei.

La convention di sabato servirà a capire se “Futuro” vuole davvero diventare un soggetto politico o se resterà un palcoscenico per lo show personale di Antonini.



