Basket: un black-out nel terzo quarto e la NP Marsala deve rimandare la prima vittoria
Non è bastato un avvio da sogno alla Nuova Pallacanestro Marsala per conquistare i due punti. Un improvviso e fatale blackout nel terzo quarto ha spento le speranze lilibetane, consegnando la vittoria agli Svincolati Academy Milazzo con il risultato finale di 83-85, al termine di una battaglia agonistica e ricca di colpi di scena. La formazione di coach Grillo aveva approcciato la gara con l'intensità e la lucidità degne delle migliori prestazioni. I primi due quarti sono stati un inno all'efficacia, con un attacco ispirato e una difesa compatta che hanno permesso ai padroni di casa di chiudere la prima frazione in netto vantaggio (28-18). La supremazia tattica e tecnica si è mantenuta anche nel secondo periodo (20-22 in parziale), consolidando un rassicurante distacco all'intervallo. Il pubblico sognava la vittoria, cullato da una prestazione quasi perfetta. La svolta, inaspettata e dolorosa, si è materializzata al rientro dagli spogliatoi. Il terzo quarto si è rivelato un vero e proprio inferno per Marsala. Complice un calo di concentrazione dei padroni di casa e un innalzamento dell'intensità ospite, Milazzo ha trovato la chiave per ribaltare l'inerzia. Con una concretezza chirurgica e una pressione asfissiante, gli Svincolati Academy hanno colmare il gap (14-22), spegnendo la luce e condizionando il morale e la lucidità della Nuova Pallacanestro Marsala, che ha visto svanire il proprio ampio vantaggio. Nonostante il colpo psicologico subito, Marsala ha ritrovato l'orgoglio nell'ultimo decisivo parziale. Spinta dalla volontà di non mollare, la squadra ha sfoderato un finale generoso e di cuore, riavvicinandosi agli avversari con un parziale di 21-23. Lo sforzo, pur encomiabile, non è stato però sufficiente per ribaltare l'esito ormai segnato. Tra le fila marsalesi, le prestazioni individuali non sono mancate: il top-scorer è stato Vieversys con 21 punti, affiancato da Abrignani (17) e Allegri (16). Tuttavia, la vittoria nella sfida personale è andata al milazzese Aiello, autore di una superlativa prova da 24 punti, ben supportato da Onwuta (13) e Letizia (12). Dall'analisi statistica, emerge la superiorità di Marsala nei tiri liberi e una difesa capace di limitare i falli personali. A pesare sul bilancio finale, però, è stato il dato negativo sulle triple e, soprattutto, l'inefficacia prodotta nel terzo quarto. La Nuova Pallacanestro Marsala, pur uscendo sconfitta, ha mostrato sprazzi di grande basket. Coach Grillo e i suoi uomini sono ora chiamati a lavorare sull'attenzione mentale e difensiva, la vera chiave di volta per trasformare i segnali positivi dei primi due quarti in vittorie nei prossimi impegni. La squadra ha la stoffa per ripartire: serve solo ritrovare la continuità per tutti i quaranta minuti.
