Pazza Shark, va sotto di 21 e poi sfiora la vittoria in Champions

14/10/2025 22:52:00

Tutto e il contrario di tutto. La Trapani Shark perde 89-91 contro il Tofas Bursa nella seconda giornata di Champions League dopo una partita pazza. Prima scivola a -21, poi rischia di vincerla con Rossato che fallisce la tripla del sorpasso dopo una rimonta, comunque, unica.

La gara con i turchi comincia con Repesa che lascia fuori Allen e Ford dando spazio ad Arcidiacono e Cappelletti, ma Trapani non gira e chiude sotto il primo quarto sul 17-26. Ci sono tutte le avvisaglie di una partita difficile, tra errori in difesa ed in attacco, dove la prima tripla arriva solo al sesto tentativo.

Anche nel secondo periodo Trapani spara a salve da fuori. Prova a rientrare sul 28-38, ma è un'illusione, perché il Tofas risponde colpo sul colpo e chiude con un vantggio di 17 punti il secondo periodo, sul 36-53.

La Shark è assente anche all’inizio del terzo periodo e scivola sul -21 (36-57). Il punto più basso, però, si trasforma nel trampolino di lancio, perché un 12-2 di parziale permette di ritornare sul -11 (46-57) prima dell'affondo finale con le triple di Petrucelli e Arcidiacono, rimandato in campo da Repesa e finalmente capace di trascinare la squadra sia in difesa che in attacco. E' il 64-71 e la partita è riaperta.

Lo diventa ancor di più all'inizio del quarto periodo. Altro break di 6-1 con Ford e Petrucelli per il 70-73, che poi diventa 74-75 quando la trasformazione di Arcidiacono si completa: contropiede e assist per Hurt.

Adesso è il Tofas in panne, ma Trapani spreca l'occasione del sorpasso con Rossato e, così, i turchi riprendono fiato arrivando di nuovo ad avere 8 punti di vantaggio.

Trapani ha poca benzina, ma i granata ne trovano ancora raschiando il serbatoio ancora con Eboua e Arcidiacono per l'86-89 a 7" dalla fine. Ma il miracolo non arriva, nonostante la tripla finale di Allen. E' 89-91 per il Tofas e ora Trapani deve pensare alla prossima gara di campionato, la trasferta di Cantù.



