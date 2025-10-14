Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
14/10/2025 22:52:00

Pazza Shark, va sotto di 21 e poi sfiora la vittoria in Champions

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760475106-0-pazza-shark-va-sotto-di-21-e-poi-sfiora-la-vittoria-in-champions.jpg

Tutto e il contrario di tutto. La Trapani Shark perde 89-91 contro il Tofas Bursa nella seconda giornata di Champions League dopo una partita pazza. Prima scivola a -21, poi rischia di vincerla con Rossato che fallisce la tripla del sorpasso dopo una rimonta, comunque, unica.

La gara con i turchi comincia con Repesa che lascia fuori Allen e Ford dando spazio ad Arcidiacono e Cappelletti, ma Trapani non gira e chiude sotto il primo quarto sul 17-26. Ci sono tutte le avvisaglie di una partita difficile, tra errori in difesa ed in attacco, dove la prima tripla arriva solo al sesto tentativo.

Anche nel secondo periodo Trapani spara a salve da fuori. Prova a rientrare sul 28-38, ma è un'illusione, perché il Tofas risponde colpo sul colpo e chiude con un vantggio di 17 punti il secondo periodo, sul 36-53.

La Shark è assente anche all’inizio del terzo periodo e scivola sul -21 (36-57). Il punto più basso, però, si trasforma nel trampolino di lancio, perché un 12-2 di parziale permette di ritornare sul -11 (46-57) prima dell'affondo finale con le triple di Petrucelli e Arcidiacono, rimandato in campo da Repesa e finalmente capace di trascinare la squadra sia in difesa che in attacco. E' il 64-71 e la partita è riaperta.

Lo diventa ancor di più all'inizio del quarto periodo. Altro break di 6-1 con Ford e Petrucelli per il 70-73, che poi diventa 74-75 quando la trasformazione di Arcidiacono si completa: contropiede e assist per Hurt.

Adesso è il Tofas in panne, ma Trapani spreca l'occasione del sorpasso con Rossato e, così, i turchi riprendono fiato arrivando di nuovo ad avere 8 punti di vantaggio. 

Trapani ha poca benzina, ma i granata ne trovano ancora raschiando il serbatoio ancora con Eboua e Arcidiacono per l'86-89 a 7" dalla fine. Ma il miracolo non arriva, nonostante la tripla finale di Allen. E' 89-91 per il Tofas e ora Trapani deve pensare alla prossima gara di campionato, la trasferta di Cantù.

 

 



Basket | 2025-10-14 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/shark-vietati-ai-deboli-di-cuore-quante-emozioni-per-horton-250.png

Shark vietati ai deboli di cuore. Quante emozioni per Horton

Un match proibito ai deboli di cuore. Lo vince Trapani Shark dopo un intenso supplementare. Ma Venezia ci ha abituati ad incontri del genere: anche l’anno scorso finì dopo un torrido ed esaltante supplementare e sempre appannaggio dei...







Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...