Sport

Basket
14/10/2025 17:04:00

Virtus Trapani, prima vittoria in C: "Puntiamo alla crescita, il futuro è nostro"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/virtus-trapani-prima-vittoria-in-c-puntiamo-alla-crescita-il-futuro-e-nostro-450.jpg

Idee chiare: fare bene per proseguire il percorso di crescita. Per poi vedere quello che arriverà. E' così che la Virtus Trapani affronta il campionato di serie C di basket: da matricola che punta alla salvezza, ma che ha nella continuità il proprio punto di forza.

I gialloblu di coach Valerio Napoli hanno centrato la prima vittoria in campionato vincendo 67-57 contro la Nova Capo d'Orlando alla seconda giornata, conquistando i primi due punti di un campionato che si presenta difficile.

La formula del torneo prevede due gironi da 10 e, al termine delle 18 partite, le prime cinque saranno ammesse alla poule promozione, mentre le rimanenti cinque nella poule retrocessione nella quale ben sette concluderanno il campionato retrocedendo in serie D.

La Virtus, che quest'anno festeggia il 38° anno di attività, punta alla salvezza, magari centrandola già al termine della prima fase, per non rischiare nella seconda fase, anche se le rivali sono agguerritissime.

"Il nostro obiettivo - afferma Sergio Romano, storico dirigente della Virtus Trapani - è quello di festeggiare il 40° anno magari in una categoria superiore" e, per questo, la salvezza da centrare quest'anno è l'obiettivo dichiarato, per poi proseguire il percorso di crescita.

La squadra è stata presentata agli appassionati di basket, alla presenza degli sponsor che hanno deciso di scommettere su una società che incarna il sano spirito dello sport, dove i compagni di squadra diventano praticamente una vera e propria famiglia. E nel corso dell'incontro, la società ha ritirato la maglia 14 di Peppe Montalto.

La Virtus il suo percorso di crescita lo ha ripreso già dal post Covid. Oggi il numero delle squadre giovanili che partecipano ai vari campionati di categoria sono oltre una decina ed è presente anche la sezione femminile, con cui negli anni passati la Virtus aveva anche raggiunto il campionato di serie B prima di dover alzare bandiera bianca.

Contro la Nova Capo d'Orlando il miglior marcatore è stato José Mauro Campoya con 16 punti. In doppia cifra pure Giorgio Gentile con 14, Mirko Frisella con 11 e Lorenzo Genovese con 10. A referto anche Francesco Genovese con 6, Gaspare Nicosia con 5, Giorgio Costadura con 3 e Antonio Alfonzo con 2. La rosa, poi, è composta anche da Giulio Buttiglieri, Christian Cirobisi, Davide Domingo, Antonio Pace, Davide Rizzo, Jebril Dagdoug e Ariel Svoboda, ex stella della Pallacanestro Trapani.



