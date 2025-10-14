Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
14/10/2025 16:36:00

Cantiere irregolare a Trapani: INL Sicilia sanziona il coordinatore della sicurezza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/cantiere-irregolare-a-trapani-inl-sicilia-sanziona-il-coordinatore-della-sicurezza-450.png

Prosegue l'intensa attività di vigilanza del Contingente INL Sicilia (Ispettorato Nazionale del Lavoro) nella provincia di Trapani, con un'attenzione particolare alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto delle irregolarità nel settore edile. Nei giorni scorsi, il personale ispettivo ha condotto un accesso in un cantiere della città, portando alla luce diverse violazioni.

L'ispezione ha riguardato un cantiere dove operavano due imprese edili. Una delle due, pur essendo attiva sul posto da diversi giorni, non risultava inserita nel Piano di Coordinamento e Sicurezza (PSC), un documento fondamentale che stabilisce le misure preventive e protettive da adottare in cantiere. Per questa grave violazione, è stato sanzionato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), figura professionale responsabile della verifica dell'applicazione delle disposizioni di sicurezza.

Nel corso dell'accesso, gli ispettori dell'INL hanno inoltre impartito una serie di prescrizioni penali per ulteriori carenze riscontrate, mettendo in evidenza la non conformità di diverse attrezzature e strutture:

  • - Utilizzo di scale mobili non idonee: una potenziale fonte di rischio per gli operai.
  • - Assenza del parapetto su una scala fissa: una grave mancanza in termini di protezione contro le cadute dall'alto.
  • - Mancanza di tavole fermapiede nel ponteggio a servizio dell'opera provvisionale: un'irregolarità che aumenta il pericolo di caduta di materiali e attrezzi dal ponteggio.

 

L'intervento dell'INL Sicilia ribadisce l'impegno costante delle autorità nel garantire che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate, tutelando la salute e l'incolumità dei lavoratori nel settore delle costruzioni, purtroppo ancora troppo spesso scenario di incidenti gravi.









Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...