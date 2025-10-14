Marsala: follia in uno studio medico, sconosciuto prende a pugni una paziente

14/10/2025 18:09:00

Altro incredibile episodio di violenza questo pomeriggio a Marsala. In uno studio medico di via Finocchiaro Aprile, un uomo ha fatto irruzione e, raggiunta la stanza della dottoressa, ha aggredito a pugni una paziente con estrema ferocia. Donna che, secondo le testimonanze dei presenti non conosce il suo aggressore.

Solo la prontezza di alcune persone presenti nello studio ha evitato il peggio: uno di loro è intervenuto afferrando una sedia e colpendo l’aggressore per bloccarlo, mentre altri sono riusciti a immobilizzarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia che ha fermato l'uomo e un’ambulanza del 118, che ha trasportato la donna ferita al pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino.





