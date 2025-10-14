Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
14/10/2025 10:04:00

La cura dei diritti umani: la situazione a Gaza. Una riflessione aperta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760429111-0-la-cura-dei-diritti-umani-la-situazione-a-gaza-una-riflessione-aperta.jpg

L'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) della sezione di Trapani ha organizzato un evento di grande rilevanza dedicato al diritto internazionale umanitario.

L'incontro, intitolato "La cura dei diritti umani: la situazione a Gaza. Una riflessione aperta", si terrà sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle 9.30, presso la Sala del Collegio dei Gesuiti ad Alcamo (TP).

L'iniziativa, che si avvale del patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e della collaborazione con Amnesty International, si propone di approfondire il delicato tema dei diritti umani a Gaza, analizzando la situazione in corso nella Striscia di Gaza con un focus specifico sulle violazioni dei diritti e le possibili soluzioni giuridiche e umanitarie. 

Durante l'evento, interverranno figure di spicco del mondo giuridico e internazionale. Tra gli ospiti ci saranno avvocati e esperti, come l'Avv. Gianluca Pipitone, responsabile del gruppo 300 di Amnesty International, e l'Avv. Michele Calantropo, secondo vicepresidente della Federazione des Barreaux d'Europe, oltre ad altri professionisti del settore legale. La discussione sarà moderata dall'Avv. Domenico Grassa, direttivo AIGA Trapani. Inoltre, l'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Trapani, con il riconoscimento di 3 crediti formativi ordinari per i partecipanti, rendendolo un'opportunità per gli avvocati di aggiornarsi e riflettere su un tema di attualità e grande importanza. L'incontro si rivolge non solo agli avvocati, ma anche a tutti coloro che sono interessati alla tutela dei diritti umani e alla situazione internazionale, con una particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente.









Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...