14/10/2025 10:04:00

L'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) della sezione di Trapani ha organizzato un evento di grande rilevanza dedicato al diritto internazionale umanitario.

L'incontro, intitolato "La cura dei diritti umani: la situazione a Gaza. Una riflessione aperta", si terrà sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle 9.30, presso la Sala del Collegio dei Gesuiti ad Alcamo (TP).

L'iniziativa, che si avvale del patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e della collaborazione con Amnesty International, si propone di approfondire il delicato tema dei diritti umani a Gaza, analizzando la situazione in corso nella Striscia di Gaza con un focus specifico sulle violazioni dei diritti e le possibili soluzioni giuridiche e umanitarie.

Durante l'evento, interverranno figure di spicco del mondo giuridico e internazionale. Tra gli ospiti ci saranno avvocati e esperti, come l'Avv. Gianluca Pipitone, responsabile del gruppo 300 di Amnesty International, e l'Avv. Michele Calantropo, secondo vicepresidente della Federazione des Barreaux d'Europe, oltre ad altri professionisti del settore legale. La discussione sarà moderata dall'Avv. Domenico Grassa, direttivo AIGA Trapani. Inoltre, l'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Trapani, con il riconoscimento di 3 crediti formativi ordinari per i partecipanti, rendendolo un'opportunità per gli avvocati di aggiornarsi e riflettere su un tema di attualità e grande importanza. L'incontro si rivolge non solo agli avvocati, ma anche a tutti coloro che sono interessati alla tutela dei diritti umani e alla situazione internazionale, con una particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente.



