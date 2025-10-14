La cura dei diritti umani: la situazione a Gaza. Una riflessione aperta
L'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) della sezione di Trapani ha organizzato un evento di grande rilevanza dedicato al diritto internazionale umanitario.
L'incontro, intitolato "La cura dei diritti umani: la situazione a Gaza. Una riflessione aperta", si terrà sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle 9.30, presso la Sala del Collegio dei Gesuiti ad Alcamo (TP).
L'iniziativa, che si avvale del patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e della collaborazione con Amnesty International, si propone di approfondire il delicato tema dei diritti umani a Gaza, analizzando la situazione in corso nella Striscia di Gaza con un focus specifico sulle violazioni dei diritti e le possibili soluzioni giuridiche e umanitarie.
Durante l'evento, interverranno figure di spicco del mondo giuridico e internazionale. Tra gli ospiti ci saranno avvocati e esperti, come l'Avv. Gianluca Pipitone, responsabile del gruppo 300 di Amnesty International, e l'Avv. Michele Calantropo, secondo vicepresidente della Federazione des Barreaux d'Europe, oltre ad altri professionisti del settore legale. La discussione sarà moderata dall'Avv. Domenico Grassa, direttivo AIGA Trapani. Inoltre, l'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Trapani, con il riconoscimento di 3 crediti formativi ordinari per i partecipanti, rendendolo un'opportunità per gli avvocati di aggiornarsi e riflettere su un tema di attualità e grande importanza. L'incontro si rivolge non solo agli avvocati, ma anche a tutti coloro che sono interessati alla tutela dei diritti umani e alla situazione internazionale, con una particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente.
