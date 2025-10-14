Sezioni
Cronaca

» Incidenti
14/10/2025 10:28:00

Incidente sulla statale 113 tra Alcamo e Partinico: ventenne incastrato tra le lamiere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/incidente-sulla-statale-113-tra-alcamo-e-partinico-ventenne-incastrato-tra-le-lamiere-450.jpg

Notte di paura sulla Statale 113, nel tratto tra Partinico e Alcamo. Un giovane di 20 anni, originario di Partinico, è rimasto intrappolato nella sua auto dopo un violento incidente avvenuto intorno alle 3 del mattino, nei pressi di contrada Valguarnera.

 

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe improvvisamente perso aderenza finendo fuori strada e urtando con forza contro la barriera di protezione laterale. L’impatto ha provocato gravi danni alla parte anteriore del veicolo, rendendo impossibile al conducente uscire dall’abitacolo.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare alcune parti della carrozzeria per consentire ai sanitari del 118 di estrarre il ragazzo in sicurezza.

Il giovane, cosciente al momento dei soccorsi, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.









