Calcio femminile: la Virtus Marsala incanta e vince al debutto. Storico 1-3 a Rende

15/10/2025 07:00:00

Il sipario si è alzato sulla stagione della Serie C Femminile e la Virtus Femminile Marsala ha scritto subito una pagina storica. Le azzurre hanno debuttato nel campionato nazionale con una brillante vittoria in trasferta, superando la Sportiva Rende con un netto 1-3.

È stata una "prima" da incorniciare, come testimoniato dalle parole dell’allenatrice Valeria Anteri: “Questa vittoria ha fatto molto morale”. Il tecnico si è detta “contentissima” per il debutto vincente, sottolineando come le ragazze abbiano affrontato la gara con “tanta grinta e cattiveria agonistica”. Nonostante la grande soddisfazione, Anteri ha ricordato che “c'è tanto ancora da lavorare”. L'aspetto più emozionante della giornata risiede nel tabellino delle marcatrici. Il primo goal in assoluto del debutto della squadra in Serie C Nazionale non poteva avere un auspicio migliore, è stato siglato dalla più giovane in campo, Sofia Giacalone, una classe 2011.

Insieme a Giacalone, hanno assicurato i tre punti anche altre due atlete fondamentali e marsalesi doc, cresciute nel vivaio della scuola calcio azzurra, su cui la società “investe moltissimo”: il capitano Arianna Pisciotta e Claudia Musumeci. La rete della bandiera per le padrone di casa dello Sportiva Rende è stata invece siglata da Moscatello.

La vittoria sul Rende non è solo un successo sul campo, ma un trionfo della programmazione della Virtus Femminile Marsala che da anni investe sul settore giovanile insegnando concentrazione e motivazione che sfociano in una forza caratteriale dal valore importante. L'aver debuttato fuori casa in un campionato impegnativo come la Serie C Nazionale ed aver conquistato subito i tre punti, grazie anche a quella “cattiveria agonistica” tanto voluta dall’allenatrice Anteri, dimostra che la squadra ha approcciato la gara con la giusta mentalità vincente. La Virtus Marsala ha dimostrato di non temere la pressione del debutto, affidandosi alla linfa vitale delle proprie atlete cresciute in casa, un segnale fortissimo che promette bene per il futuro di questa matricola terribile.

L'entusiasmo, adesso, si sposta a Marsala. La prossima giornata di campionato vedrà la Virtus Femminile Marsala scendere in campo sul verde del "Nino Lombardo Angotta". L'appuntamento per i tifosi è fissato per domenica 19 ottobre, alle ore 11:30, quando ospiteranno le biancorosse del Pink Sport Time di Bari.




