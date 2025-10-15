Sezioni
Cittadinanza
15/10/2025 11:10:00

Pozzi Bresciana: intesa rinnovata tra Comune di Trapani ed Enel dopo guasti e disservizi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/1760519225-0-pozzi-bresciana-intesa-rinnovata-tra-comune-di-trapani-ed-enel-dopo-guasti-e-disservizi.jpg

Nuovo passo avanti per cercare di ridurre i disagi legati all’acqua a Trapani. Lunedì pomeriggio, in Prefettura, si sono incontrati i rappresentanti del Comune e i responsabili regionali e locali di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica.

Al centro del tavolo, i guasti e i blackout che negli ultimi mesi hanno colpito i pozzi di Bresciana, interrompendo l’erogazione idrica e creando non pochi problemi ai cittadini.

Il confronto si è svolto in un clima di collaborazione e ha permesso di fare il punto sia sui lavori già effettuati dal Comune nell’ultimo anno, sia sulle verifiche tecniche più recenti condotte da Enel. È stato deciso di effettuare a breve una nuova ispezione congiunta in tutte le cabine elettriche che alimentano le pompe dei pozzi. L’obiettivo è chiaro: individuare in anticipo i punti critici e programmare interventi mirati per ridurre i rischi di nuove interruzioni.

Da parte sua, E-Distribuzione ha assicurato che proseguirà con le attività di manutenzione necessarie a rendere la rete elettrica più resistente anche di fronte agli eventi climatici estremi – come le ondate di calore o le tempeste – che negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, colpiscono con maggiore frequenza il territorio.

“Ci auguriamo che questa rinnovata sinergia con E-Distribuzione – ha dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida – permetta di ridurre il numero e la durata delle interruzioni negli impianti di sollevamento dell’acqua, così da limitare i disagi idrici per i cittadini. Da parte nostra continueremo a investire nell’ammodernamento degli impianti”.

Un’intesa che, se porterà i risultati attesi, potrà tradursi in una maggiore stabilità del servizio e in meno emergenze per la città.

  Turni di distribuzione idrica – Aggiornamenti utili ai cittadini

Merc 15 ottobre : sospesa l’erogazione a Trapani Nuova per lavori di manutenzione sulla condotta di Bresciana.

Giov 16 ottobre : prevista l’erogazione regolare a centro storico e frazioni a sud.









