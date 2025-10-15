Sciopero del 17 ottobre: a Trapani raccolta rifiuti a rischio disagi

15/10/2025 17:42:00

Venerdì 17 ottobre i servizi di raccolta rifiuti a Trapani e Misiliscemi potrebbero subire ritardi e interruzioni a causa dello sciopero generale nazionale dell’igiene ambientale, indetto da CGIL, CISL, UIL e FIADEL. A comunicarlo è Formulambiente S.p.A., gestore del servizio, che avvisa la cittadinanza dei possibili disagi dovuti all’adesione dei lavoratori alla mobilitazione.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge 146/90. Tuttavia, potrebbero verificarsi criticità parziali in diverse zone della città:

Raccolta indifferenziato: zona 4 (Sant’Alberto – Fontanelle), zona 5 (Xitta, Fulgatore e Villa Rosina) e Comune di Misiliscemi;

zona 4 (Sant’Alberto – Fontanelle), zona 5 (Xitta, Fulgatore e Villa Rosina) e Comune di Misiliscemi; Raccolta plastica: zona 1 (Centro storico), zona 2 (via Fardella Nord e Cappuccinelli) e zona 3 (via Fardella Sud, via Marsala, via Virgilio, via Salemi);

zona 1 (Centro storico), zona 2 (via Fardella Nord e Cappuccinelli) e zona 3 (via Fardella Sud, via Marsala, via Virgilio, via Salemi); Utenze non domestiche previste da calendario.

Formulambiente invita i cittadini a ritirare i mastelli non svuotati dopo le 13, per evitare accumuli su strada, e comunica che per chi non riuscirà a conferire venerdì sarà possibile portare i rifiuti sabato 18 ottobre presso il CCR di via Vincenzo Baviera dalle 7:30 alle 13:00.

Da sabato 18 ottobre il servizio di raccolta tornerà regolare secondo il calendario vigente.



