Cittadinanza
15/10/2025 17:42:00

Sciopero del 17 ottobre: a Trapani raccolta rifiuti a rischio disagi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/1760543157-0-sciopero-del-17-ottobre-a-trapani-raccolta-rifiuti-a-rischio-disagi.jpg

Venerdì 17 ottobre i servizi di raccolta rifiuti a Trapani e Misiliscemi potrebbero subire ritardi e interruzioni a causa dello sciopero generale nazionale dell’igiene ambientale, indetto da CGIL, CISL, UIL e FIADEL. A comunicarlo è Formulambiente S.p.A., gestore del servizio, che avvisa la cittadinanza dei possibili disagi dovuti all’adesione dei lavoratori alla mobilitazione.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge 146/90. Tuttavia, potrebbero verificarsi criticità parziali in diverse zone della città:

  • Raccolta indifferenziato: zona 4 (Sant’Alberto – Fontanelle), zona 5 (Xitta, Fulgatore e Villa Rosina) e Comune di Misiliscemi;
  • Raccolta plastica: zona 1 (Centro storico), zona 2 (via Fardella Nord e Cappuccinelli) e zona 3 (via Fardella Sud, via Marsala, via Virgilio, via Salemi);
  • Utenze non domestiche previste da calendario.

Formulambiente invita i cittadini a ritirare i mastelli non svuotati dopo le 13, per evitare accumuli su strada, e comunica che per chi non riuscirà a conferire venerdì sarà possibile portare i rifiuti sabato 18 ottobre presso il CCR di via Vincenzo Baviera dalle 7:30 alle 13:00.

Da sabato 18 ottobre il servizio di raccolta tornerà regolare secondo il calendario vigente.

 

 

 

 









