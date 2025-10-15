Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
15/10/2025 09:38:00

Trapani Nuova senza acqua per lavori alla condotta di Bresciana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/trapani-nuova-senza-acqua-per-lavori-alla-condotta-di-bresciana-450.jpg

Niente acqua oggi a Trapani Nuova. La sospensione del servizio idrico è stata necessaria per consentire l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria sulla vetusta condotta di Bresciana, che alimenta i serbatoi di San Giovannello.

L’intervento comporta infatti il fermo di uno dei due rilanci, con portate idriche dimezzate ai serbatoi e impossibilità di garantire l’erogazione programmata per la zona.

I lavori, programmati nella fase autunnale per contenere i disagi, puntano a limitare le perdite della condotta, particolarmente critiche nei mesi estivi, quando aumenta il fabbisogno idrico cittadino.

La manutenzione rientra in un pacchetto di interventi mirati a ridurre guasti e dispersioni che da anni caratterizzano la rete idrica trapanese.









Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...