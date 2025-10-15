Trapani Nuova senza acqua per lavori alla condotta di Bresciana

Niente acqua oggi a Trapani Nuova. La sospensione del servizio idrico è stata necessaria per consentire l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria sulla vetusta condotta di Bresciana, che alimenta i serbatoi di San Giovannello.
L’intervento comporta infatti il fermo di uno dei due rilanci, con portate idriche dimezzate ai serbatoi e impossibilità di garantire l’erogazione programmata per la zona.
I lavori, programmati nella fase autunnale per contenere i disagi, puntano a limitare le perdite della condotta, particolarmente critiche nei mesi estivi, quando aumenta il fabbisogno idrico cittadino.
La manutenzione rientra in un pacchetto di interventi mirati a ridurre guasti e dispersioni che da anni caratterizzano la rete idrica trapanese.