Cronaca
15/10/2025 07:11:00

15 Ottobre: Lecornu cerca la fiducia, strage di Carabinieri, fucilazioni di Hamas

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/15-ottobre-lecornu-cerca-la-fiducia-strage-di-carabinieri-fucilazioni-di-hamas-450.png

E' il 15 Ottobre 2025: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha presentato un piano che dovrebbe consentirgli di ottenere la fiducia per il suo governo di scopo: ha congelato la riforma delle pensioni e dovrebbe poter contare sui voti dei socialisti
• Gli autori della strage di Castel d’Azzano – 3 carabinieri morti, 27 persone ferite – sono due fratelli e una sorella che da tempo minacciavano di far esplodere la loro casa oggetto di sfratto
• A Gaza i miliziani di Hamas hanno fucilato in piazza sette presunti collaborazionisti. Il gruppo sostiene anche che la tregua è già stata violata
• Procede a rilento la riconsegna degli ostaggi israeliani morti. Per ripicca, Israele ha chiuso il valico di Rafah, da dove passano gli aiuti per la popolazione civile
• Missili russi hanno colpito un convoglio dell’Onu nel Sud dell’Ucraina: un funzionario italiano è stato sfiorato dalle esplosioni. La Farnesina ha protestato con Mosca
• A Udine l’Italia ha battuto Israele 3 a 0 (Retegui x2 e Mancini). Fuori dallo stadio un centinaio di manifestanti a volto coperto hanno attaccato la polizia al termine di un corteo per la Palestina. Due giornalisti sono rimasti feriti nei tafferugli
• Per il crollo del ponte Morandi a Genova l’accusa ha chiesto 18 anni per l’ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci. Il pm lo ha paragonato a Voldemort


• Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, ha rinunciato all’appello. Ha detto che accetta di espiare la sua colpa con l’ergastolo
• Negli Usa la biografia di Giorgia Meloni è stata pubblicata con una prefazione di Trump
• Una donna di 29 anni è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Milano. Ad accoltellarla sul terrazzino davanti agli occhi dei vicini è stato un uomo di 52 anni che poi ha tentato di tagliarsi la gola
• In Florida un ragazzo di 13 anni è stato fermato per aver chiesto all’Ai come uccidere un compagno di scuola durante le lezioni
• È morto dopo giorni di agonia il giostraio aggredito durante una festa popolare a Capena
• Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha ricevuto un messaggio da qualcuno (o forse era Ai?) che minacciava di pubblicare le sue foto nuda se non riceveva 10 mila dollari
• Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha risposto alla figlia del critico d’arte respingendo le accuse di manipolazione
• Carlo De Benedetti, dopo una serie di alti e bassi finanziari, ha centrato un investimento nel settore farmaceutico puntando su un’azienda israeliana
• Capo Verde sarà la più piccola nazione al mondo a partecipare ai Mondiali, è arrivata prima nel suo girone di qualificazione
• Michael Schumacher, il pilota paralizzato dal 2013, avrebbe firmato un casco venduto per beneficenza
• Papa Leone XIV ha compiuto la prima visita ufficiale al Quirinale, accolto dal presidente Mattarella
• Nel nuovo consiglio regionale toscano ci sono molti esordienti e un solo seggio per la Lega
• La Guardia di Finanza ha fatto un’ispezione a Cinecittà per controllare le pratiche di tax credit. Gli accertamenti riguardano per ora tre film
• A San Marino è scoppiata la polemica per una consulenza da 30 mila euro pagata all’ex campione di calcio José Altafini
• A Buccinasco è stato arrestato un grosso trafficante di droga legato alla ‘ndrangheta, Giuseppe Grillo, che si faceva chiamare Putin
• Il centro sportivo aperto dal giocatore Ciro Immobile a Torre del Greco è stato sequestrato per irregolarità edilizie
• Sono morti il cantante statunitense D’Angelo (51 anni), il sindacalista Francesco Castrezzati (99, che stava parlando al momento dello scoppio della bomba in pazza della Loggia a Brescia), l’ambasciatore Rinaldo Petrignani (98), il regista iraniano Nasser Taghvai (84), il campione di arti marziali Angelo Valente (51)

Titoli
Corriere della Sera: Gaza, scontro sui corpi degli ostaggi
la Repubblica: Stretta sulle banche
La Stampa: Israele blocca gli aiuti / «Rivogliamo tutti i corpi»
Il Sole 24 Ore: Manovra: 5,8 miliardi sui 18 ai tagli Irpef / per redditi, aumenti salariali e famiglie
Avvenire: La morte non dà tregua
Il Messaggero: La strage dei carabinieri
Il Giornale: Furia pro Pal, Giornalisti feriti
Leggo: La strage dei carabinieri
Qn: La manovra sale a 18 miliardi / Cala l’Irpef, fondi per i salari
Il Fatto: Imprese italiane in fila / 20 mld per ricostruire
Libero: I pro-Pal prendono a calci / la polizia e la Nazionale
La Verità: Con i migranti importiamo povertà
Il Mattino: Carabinieri, trappola mortale
il Quotidiano del Sud: Gaza, tregua già a rischio
il manifesto: Hanno fatto la pace
Domani: Gaza, nuova strage e aiuti bloccati / L’accordo di Trump è già in bilico









