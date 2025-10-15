15 Ottobre: Lecornu cerca la fiducia, strage di Carabinieri, fucilazioni di Hamas

15/10/2025 07:11:00

E' il 15 Ottobre 2025: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha presentato un piano che dovrebbe consentirgli di ottenere la fiducia per il suo governo di scopo: ha congelato la riforma delle pensioni e dovrebbe poter contare sui voti dei socialisti

• Gli autori della strage di Castel d’Azzano – 3 carabinieri morti, 27 persone ferite – sono due fratelli e una sorella che da tempo minacciavano di far esplodere la loro casa oggetto di sfratto

• A Gaza i miliziani di Hamas hanno fucilato in piazza sette presunti collaborazionisti. Il gruppo sostiene anche che la tregua è già stata violata

• Procede a rilento la riconsegna degli ostaggi israeliani morti. Per ripicca, Israele ha chiuso il valico di Rafah, da dove passano gli aiuti per la popolazione civile

• Missili russi hanno colpito un convoglio dell’Onu nel Sud dell’Ucraina: un funzionario italiano è stato sfiorato dalle esplosioni. La Farnesina ha protestato con Mosca

• A Udine l’Italia ha battuto Israele 3 a 0 (Retegui x2 e Mancini). Fuori dallo stadio un centinaio di manifestanti a volto coperto hanno attaccato la polizia al termine di un corteo per la Palestina. Due giornalisti sono rimasti feriti nei tafferugli

• Per il crollo del ponte Morandi a Genova l’accusa ha chiesto 18 anni per l’ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci. Il pm lo ha paragonato a Voldemort



• Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, ha rinunciato all’appello. Ha detto che accetta di espiare la sua colpa con l’ergastolo

• Negli Usa la biografia di Giorgia Meloni è stata pubblicata con una prefazione di Trump

• Una donna di 29 anni è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Milano. Ad accoltellarla sul terrazzino davanti agli occhi dei vicini è stato un uomo di 52 anni che poi ha tentato di tagliarsi la gola

• In Florida un ragazzo di 13 anni è stato fermato per aver chiesto all’Ai come uccidere un compagno di scuola durante le lezioni

• È morto dopo giorni di agonia il giostraio aggredito durante una festa popolare a Capena

• Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha ricevuto un messaggio da qualcuno (o forse era Ai?) che minacciava di pubblicare le sue foto nuda se non riceveva 10 mila dollari

• Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha risposto alla figlia del critico d’arte respingendo le accuse di manipolazione

• Carlo De Benedetti, dopo una serie di alti e bassi finanziari, ha centrato un investimento nel settore farmaceutico puntando su un’azienda israeliana

• Capo Verde sarà la più piccola nazione al mondo a partecipare ai Mondiali, è arrivata prima nel suo girone di qualificazione

• Michael Schumacher, il pilota paralizzato dal 2013, avrebbe firmato un casco venduto per beneficenza

• Papa Leone XIV ha compiuto la prima visita ufficiale al Quirinale, accolto dal presidente Mattarella

• Nel nuovo consiglio regionale toscano ci sono molti esordienti e un solo seggio per la Lega

• La Guardia di Finanza ha fatto un’ispezione a Cinecittà per controllare le pratiche di tax credit. Gli accertamenti riguardano per ora tre film

• A San Marino è scoppiata la polemica per una consulenza da 30 mila euro pagata all’ex campione di calcio José Altafini

• A Buccinasco è stato arrestato un grosso trafficante di droga legato alla ‘ndrangheta, Giuseppe Grillo, che si faceva chiamare Putin

• Il centro sportivo aperto dal giocatore Ciro Immobile a Torre del Greco è stato sequestrato per irregolarità edilizie

• Sono morti il cantante statunitense D’Angelo (51 anni), il sindacalista Francesco Castrezzati (99, che stava parlando al momento dello scoppio della bomba in pazza della Loggia a Brescia), l’ambasciatore Rinaldo Petrignani (98), il regista iraniano Nasser Taghvai (84), il campione di arti marziali Angelo Valente (51)



Titoli

Corriere della Sera: Gaza, scontro sui corpi degli ostaggi

la Repubblica: Stretta sulle banche

La Stampa: Israele blocca gli aiuti / «Rivogliamo tutti i corpi»

Il Sole 24 Ore: Manovra: 5,8 miliardi sui 18 ai tagli Irpef / per redditi, aumenti salariali e famiglie

Avvenire: La morte non dà tregua

Il Messaggero: La strage dei carabinieri

Il Giornale: Furia pro Pal, Giornalisti feriti

Leggo: La strage dei carabinieri

Qn: La manovra sale a 18 miliardi / Cala l’Irpef, fondi per i salari

Il Fatto: Imprese italiane in fila / 20 mld per ricostruire

Libero: I pro-Pal prendono a calci / la polizia e la Nazionale

La Verità: Con i migranti importiamo povertà

Il Mattino: Carabinieri, trappola mortale

il Quotidiano del Sud: Gaza, tregua già a rischio

il manifesto: Hanno fatto la pace

Domani: Gaza, nuova strage e aiuti bloccati / L’accordo di Trump è già in bilico



