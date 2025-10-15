Buongiorno24, mercoledì 15 ottobre: maxi operazione antidroga a Mazara del Vallo
Ben ritrovati a Buongiorno24
Apertura dedicata alla maxi operazione antidroga a Mazara del Vallo: i Carabinieri hanno arrestato 18 persone, smantellando una vera e propria piazza di spaccio nel quartiere Mazara Due. Un’azione coordinata all’alba che ha visto impegnate decine di militari, elicotteri e unità cinofile. L’indagine ha documentato una fitta rete di vendita di cocaina, hashish e crack, gestita da gruppi criminali radicati sul territorio.
Follia a Marsala, violenta aggressione questo pomeriggio in uno studio medico di via Finocchiaro Aprile. Un uomo ha fatto irruzione colpendo a pugni una paziente davanti alla dottoressa. Solo l’intervento di alcune persone presenti ha evitato il peggio. Sul posto Polizia e 118, la donna è stata trasportata al “Paolo Borsellino”. Si indaga per ricostruire i motivi dell’aggressione.
A Palermo, nuovi sviluppi sull’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso in via Spinuzza: secondo gli inquirenti non avrebbe agito da solo Gaetano Maranzano, che ha confessato di aver sparato. Un altro giovane dello Zen sarebbe coinvolto nella rissa e nel primo colpo con una bottiglia che ha innescato la tragedia.
A Trapani, il sindaco Giacomo Tranchida ha accolto a Palazzo D’AlìGiuseppe Basile, il giovane che con prontezza ha salvato la vita a un uomo in coma diabetico chiuso in auto. “La città – ha detto il primo cittadino – è orgogliosa di cittadini così, capaci di gesti che uniscono coraggio e umanità”.
Continuano intanto i controlli nei cantieri edili da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. A Trapani è stata sanzionata un’impresa per gravi violazioni: non era inserita nel Piano di Sicurezza, mancavano le certificazioni e diverse strutture risultavano non conformi. Denunciato anche il coordinatore della sicurezza.
Dall’altra parte dell’oceano, Trapani conquista Chicago: gli Ottoni Animati hanno aperto la Columbus Day Parade 2025, esibendosi in diretta nazionale sull’emittente ABC 7. “Un orgoglio per la città – scrive il Comune – che grazie alla loro musica ha portato nel mondo il ritmo e il cuore della Sicilia occidentale”.
Il Tribunale di Palermo ha condannato la Prefettura di Trapani a versare oltre 1,2 milioni di euro alla coop Badia Grande per la gestione dei centri d’accoglienza di Trapani Milo e Villa Sant’Andrea tra il 2020 e il 2021. A questa cifra si aggiungono 500 mila euro di interessi moratori e il rimborso per l’attività straordinaria svolta durante l’emergenza Covid.
Infine, allerta gialla oggi in Sicilia: piogge diffuse, temporali e raffiche di vento interesseranno gran parte dell’isola.
Appuntamento con Buongiorno24
