Trapani, centro storico: uomo a dorso nudo aggredisce un passante 

15/10/2025 10:14:00

Un uomo è stato colpito da un Daspo urbano – il divieto di accesso a locali pubblici e luoghi della movida – emesso dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, dopo una violenta aggressione avvenuta nel centro storico della città.

Il provvedimento arriva al termine di un’attenta attività di monitoraggio dei fenomeni violenti legati alla movida trapanese, disposta dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, e intensificata negli ultimi giorni in tutto il territorio.

L’aggressione nel cuore della movida

L’episodio si è verificato in una delle vie più frequentate del centro, in un’area di particolare interesse storico e turistico.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo — descritto come a torso nudo, con pantaloncini neri e in evidente stato di ubriachezza — avrebbe aggredito un passante senza motivo apparente, scatenando il panico tra i presenti.

All’arrivo delle volanti, il soggetto ha reagito con violenza: ha proferito insulti e minacce contro gli agenti, ha tentato di colpirne uno con una testata e ha cercato di fuggire, dimenandosi e scalciando. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato, ma anche negli uffici della Questura ha proseguito il comportamento aggressivo.

Il provvedimento del Questore

A conclusione delle indagini, la Divisione Anticrimine della Questura di Trapani ha proposto l’emissione del DACUR (Divieto di Accesso ai Pubblici Esercizi e ai Locali di Pubblico Trattenimento), misura prevista dall’articolo 13 del decreto Minniti per contrastare episodi di violenza e degrado nei luoghi della movida.

Il Questore Peritore ha firmato il provvedimento, ritenendo l’uomo pericoloso per la sicurezza pubblica e capace di reiterare condotte simili.

Il Daspo urbano avrà una durata di tre anni e impedirà all’interessato di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di bar, pub e locali del centro storico di Trapani.

In caso di violazione del divieto, sono previste pene severe: la reclusione da uno a tre anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro.

La stretta sulla sicurezza nel centro storico

Il provvedimento si inserisce nel piano di controlli straordinari voluto dal Prefetto Daniela Lupo, che ha richiesto a tutte le forze dell’ordine una maggiore presenza nelle aree sensibili del territorio, in particolare nei fine settimana e nei luoghi della movida.

L’obiettivo è prevenire episodi di violenza, risse e abusi legati all’alcol, garantendo una fruizione sicura e civile degli spazi pubblici.

«La sicurezza della cittadinanza e dei visitatori – sottolineano dalla Questura – resta una priorità assoluta. Il Daspo urbano è uno strumento efficace per allontanare dai luoghi della socialità soggetti che hanno dimostrato di non rispettare le regole del vivere civile».



