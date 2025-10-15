Sezioni
Cronaca

» Piccole Storie
15/10/2025 18:12:00

Marsala, ex studenti del Commerciale si ritrovano dopo 50 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/1760544915-0-marsala-ex-studenti-del-commerciale-si-ritrovano-dopo-50-anni.jpg

Cinquanta anni dopo, la V D dell’Istituto Tecnico Commerciale di Marsala si è ritrovata. Era il 1975 quando, giovani e pieni di sogni, quegli studenti lasciavano la scuola con in mano il diploma e negli occhi la voglia di futuro. Oggi, nel 2025, mezzo secolo dopo, si sono rivisti — più grandi, più saggi, ma con lo stesso entusiasmo.

 

La rimpatriata si è tenuta lo scorso 12 ottobre: una giornata di ricordi, abbracci e risate, ma anche di commozione per chi non c’è più. Un incontro per rievocare gli anni più belli, quelli della gioventù, tra aneddoti, vecchie foto e memorie condivise.

 

Presente all’incontro anche il professore Ingianni, che ha accolto con emozione l’affetto dei suoi ex studenti. A lui è stata consegnata una targa ricordo, simbolo di riconoscenza e stima.

Due momenti in particolare hanno reso speciale la giornata: la lettura di una lettera alla classe e al professore, curata da Caterina Gerardi, e un piccolo “pizzino” con un aneddoto di quegli anni, che ha riportato tutti indietro nel tempo.

Un tuffo nel passato che ha confermato come certe amicizie, anche dopo cinquant’anni, restano vive — proprio come i ricordi di quei giorni di scuola.









