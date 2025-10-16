Sezioni
Sport

» Basket
16/10/2025 11:55:00

Basket: la NP Marsala al PalaCus di Palermo per la conquista dei primi punti stagionali

Sabato 18 ottobre alle ore 17:30, la Nuova Pallacanestro Marsala scenderà in campo al PalaCUS di Palermo contro il Cus Palermo per la quarta giornata della regular season di Serie C. La partita rappresenta un appuntamento cruciale per la formazione azzurra, pronta a inseguire i suoi primi punti stagionali dopo una partenza difficile ma ricca di segnali positivi. Nelle prime tre giornate di campionato, la NPM ha affrontato diverse squadre di elevata esperienza. La squadra guidata da coach Grillo ha dovuto cedere il passo pur mostrando determinazione e spirito combattivo. Nonostante il difficile avvio, la società marsalese punta su un gruppo giovane, deciso a crescere e acquisire fiducia partita dopo partita. Lo staff tecnico e dirigenziale si è rafforzato con dieci nuovi dirigenti accompagnatori, tra cui il team manager Francesco Giacalone, pronto a guidare e motivare la squadra in questa delicata fase del campionato. 

In vista della sfida col Cus Palermo, Francesco Giacalone, team manager dei lilibetani, dichiara: "Affronteremo una squadra molto spigolosa, aggressiva soprattutto in difesa, ma noi andremo per giocarcela a testa alta. È una squadra alla nostra portata e i primi punti serviranno ad invertire la marcia". Queste parole riflettono la volontà del gruppo marsalese di dare una svolta significativa al proprio percorso e di mettere in campo concentrazione e orgoglio sin dal primo possesso. La gara sarà un banco di prova importante per valutare i progressi del roster e il lavoro svolto in allenamento. La Nuova Pallacanestro Marsala invita tifosi e appassionati a sostenere la squadra in questa trasferta, nella speranza che già da questa giornata possa arrivare la tanto desiderata inversione di tendenza.

 



