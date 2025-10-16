Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla Sicilia più vera

16/10/2025 14:48:00

C’è un modo semplice ma autentico di parlare di Sicilia: a tavola, con un bicchiere di vino buono e un piatto che sa di casa. È quello che succede quando il Gran Cuvée Rosé Noir di Cantine Paolini incontra la Pasta alla Paolina, ricetta nata secoli fa tra le mura di un convento palermitano. Due storie diverse, ma con lo stesso DNA: quello della tradizione che si rinnova senza mai perdere gusto.

Partiamo dal vino. Il Gran Cuvée Rosé Noir è l’ultimo arrivato in casa Cantine Paolini, la storica cooperativa di Marsala nata nel 1964 grazie all’iniziativa di un gruppo di vignaioli che decisero di unire forze e competenze. Oggi conta più di mille soci e coltiva oltre tremila ettari di vigneti tra Marsala, Trapani, Salemi e Mazara del Vallo. Una realtà solida, che da sessant’anni porta avanti una filosofia produttiva sostenibile e biologica, certificata e attenta all’ambiente.

Il Rosé Noir nasce da un blend elegante di Pinot Nero (80%) e Chardonnay (20%). È un vino brillante, dal colore melograno e dal profumo di ciliegia e fragoline, con un sorso fresco e croccante che invita subito al secondo bicchiere. Perfetto per un aperitivo o per accompagnare piatti leggeri, trova però il suo abbinamento più interessante in una ricetta che più siciliana non si può: la Pasta alla Paolina.

Un piatto “povero” ma geniale, inventato dai frati di San Francesco di Paola, che non potendo mangiare carne né pesce fresco si ingegnarono con quello che avevano: sarde salate, pomodoro, un po’ di spezie e la muddica atturrata, cioè il pangrattato tostato che qui sostituisce il formaggio. Pochi ingredienti, tanto sapore.

E l’incontro tra la Paolina e il Rosé Noir funziona benissimo: il siciliano antico incontra e sposa il vino di varietà internazionale. Le bollicine fini del vino alleggeriscono la sapidità delle sarde, le note fruttate si legano bene al pomodoro e la freschezza finale pulisce il palato. Un abbinamento facile, gustoso, che mette d’accordo tutti.

Un calice di Gran Cuvée Rosé Noir, un piatto di Pasta alla Paolina e la serata è fatta: semplice, conviviale, tutta siciliana.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



