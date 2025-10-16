Trapani senza acqua, lavori a Bresciana e nuovo accordo con Enel

16/10/2025 06:00:00

Trapani torna a fare i conti con i disagi idrici. Questa volta a causare la sospensione dell’erogazione non è stato un improvviso guasto, ma un intervento programmato di manutenzione straordinaria sulla rete che alimenta i pozzi di Bresciana. Un fermo tecnico che ha costretto il Comune a spegnere uno dei due rilanci, con il risultato che la portata verso i serbatoi di San Giovannello si è dimezzata, bloccando la turnazione prevista a Trapani Nuova.

A chiarire i dettagli è il dirigente del Servizio Idrico che spiega: «Uno degli interventi non è sulla condotta principale di Bresciana, ma su una sottorete interna. Per lavorare abbiamo dovuto fermare uno dei due rilanci e quindi la rotazione idrica è stata ridotta al 50%».

Quanto ai tempi di ripresa, il tecnico resta prudente: «I lavori sono in corso. Non posso dare una data certa, ma spero di completare tra domani pomeriggio e dopodomani».

La perdita era già stata individuata un mese fa. «Abbiamo aspettato la fine dell’estate per intervenire, perché non si poteva aprire il cantiere in pieno agosto. Il disagio di un fermo avrebbe pesato molto di più sulla città». Così si è scelto l’autunno per concentrare i lavori, approfittando della pausa per effettuare anche manutenzioni collaterali. «Stiamo sostituendo infissi e porte nelle strutture di servizio. Interventi piccoli ma necessari, che si possono fare solo durante il fermo delle pompe».

Sul fronte della qualità dell’acqua, nessun rischio: «Le perdite non incidono. L’acqua viene trattata e colorata più volte prima di arrivare a Trapani, quindi non ci sono problemi di inquinamento».

Ma non mancano le polemiche. Il comitato spontaneo “L’acqua è un diritto di tutti” ha accusato l’amministrazione di aver informato i cittadini troppo tardi: «Sospensione idrica senza preavviso e con comunicazioni arrivate solo all’ultimo momento. Mentre il Comune di Misiliscemi ha informato i suoi cittadini con 18 ore di anticipo e con dettagli chiari, Trapani lo ha fatto solo a sospensione avviata, lasciando famiglie, attività e anziani senza possibilità di organizzarsi».

Il dirigente ribatte: «La valutazione sull’erogazione viene fatta giorno per giorno, dipende dal livello dei serbatoi. Fino a ieri sera eravamo convinti di poter dare acqua stamattina. Solo stamattina abbiamo verificato che non era possibile. Per questo non si è trattato di scarsa trasparenza, ma di una valutazione tecnica».

Il tema si intreccia con quello della rete elettrica che alimenta i pozzi. Dopo i blackout dell’ultimo anno, in Prefettura si è tenuto un incontro tra Comune ed Enel concluso con una rinnovata intesa. «L’anno scorso Enel ci aveva indicato una serie di interventi per migliorare le cabine di media tensione. Li abbiamo realizzati, spendendo circa 40 mila euro. Ora ci sarà un nuovo sopralluogo congiunto per valutare altri accorgimenti. Enel, dal canto suo, interverrà sulla propria rete. La collaborazione è massima».

Un passaggio importante, perché se è vero che gli sforzi del Comune e di Enel possono ridurre il rischio di interruzioni, non esiste la garanzia che i blackout non si ripetano. «La rete è complessa, ci sono tanti utilizzatori esterni. Possiamo migliorare molto, ma non azzerare del tutto il problema».

Restano dunque due fronti aperti: la manutenzione delle condotte e il rafforzamento della rete elettrica. Due nodi che incidono direttamente sulla vita dei cittadini e che richiedono non solo interventi tecnici ma anche una gestione comunicativa più puntuale e rispettosa.

Trapani, intanto, attende. Il cronoprogramma parla di due o tre giorni di fermo, con la promessa che i turni idrici torneranno regolari a breve. Ma le polemiche non si spengono: perché al di là dei lavori e delle responsabilità tecniche, l’acqua resta un bene essenziale e la città chiede soprattutto certezze e trasparenza.



