Buongiorno24, giovedì 16 ottobre: nuova operazione antidroga a Trapani, sanità negata

16/10/2025 09:08:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Siamo in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontarvi i fatti del giorno.

Altro colpo al traffico di droga in provincia di Trapani. Dopo il blitz di Mazara del Vallo, che martedì ha portato a 18 arresti, i Carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio nel quartiere Fontanelle Sud di Trapani.

Due giovani di 18 anni e una donna di 52 sono finiti in manette. Nelle loro abitazioni, i militari hanno trovato un vero e proprio bunker della droga, con grate d’acciaio, un portone blindato dotato di feritoia e un sistema di videosorveglianza. All’interno, lo spacciatore di turno gestiva le cessioni da una scrivania, con le dosi già pronte e i contanti sul tavolo.

Sempre a Trapani, un uomo a torso nudo ha aggredito un passante in centro. È stato fermato dalla Polizia e il Questore ha disposto per lui un Daspo urbano per violenza e resistenza agli agenti.

A Palermo oggi è il giorno del dolore: la città si ferma per i funerali di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso in via Spinuzza.

Il sindaco Lagalla ha proclamato il lutto cittadino, i negozi hanno abbassato le saracinesche per dieci minuti e le bandiere sventolano a mezz’asta.

Alla camera ardente, anche i genitori di Claudio Domino e altre famiglie vittime di violenza giovanile. La madre di Paolo, Fabiola Galioto, ha guidato il corteo tra lacrime e applausi. Intanto il killer Maranzano resta in carcere, mentre la Procura per i minorenni ha chiesto la decadenza della potestà genitoriale per la moglie, dopo la diffusione della foto della loro bambina con una collana a forma di pistola.

A Pantelleria scoppia la protesta per la sanità negata. Da mesi non è più possibile effettuare colonscopie e gastroscopie, e i cittadini sono costretti a viaggiare sulla terraferma per esami essenziali.

L’assessora comunale alla Salute, Adele Pineda, ha scritto all’Asp di Trapani e all’assessora regionale Faraoni chiedendo interventi urgenti e spiegazioni.

A Marsala, dopo le ultime piogge, torna il caos: strade e quartieri di nuovo sott’acqua.

“Un altro fallimento dell’amministrazione Grillo”, denunciano i residenti, “la città non è pronta nemmeno a gestire piogge ordinarie”.

A Trapani, parla Mario Grasso, il 52enne diabetico salvato da Giuseppe Basile, il giovane premiato nei giorni scorsi a Palazzo D’Alì:

«Se sono vivo è grazie a lui, il mio angelo custode. Ma lo Stato mi nega la pensione e non mi riconosce invalido. Rischio la vita ogni volta».

Scoppia un caso politico a Erice: la sindaca Daniela Toscano rompe il silenzio dopo le frasi vergognose del dottor Orazio Mistretta, pronunciate nei podcast notturni di Valerio Antonini.

Mistretta ha definito il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida “una neoplasia maligna” e Toscano “una metastasi”.

“Parole disgustose, un linguaggio malato che umilia la dignità delle persone”, ha commentato la sindaca.

E ancora disagi sulla linea Marsala–Trapani: treni soppressi, guasti ai passaggi a livello, pendolari esasperati.

“È una vergogna — scrivono — ormai non serve più neanche segnalare”.

Appuntamento con Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per sapere e capire cosa accade nella provincia di Trapani e in Sicilia.



