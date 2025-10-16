Marsala, dopo l’incendio riapre lo street food all’Antico Mercato

16/10/2025 15:19:00

Solo quattro giorni dopo l’incendio che aveva distrutto la pescheria Crimi, lo street food di Daniele e Katia all’interno dell’Antico Mercato di Marsala è tornato in attività. Una riapertura che sa di riscatto, solidarietà e orgoglio cittadino.

“Oggi lo street food prende di nuovo vita – scrivono i titolari sui social – nel giro di pochi giorni siamo riusciti a mettere una pietra sopra l’accaduto e a ricominciare da capo”. Le fiamme, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, avevano devastato il locale, in un incendio di natura dolosa che aveva scosso tutta la città.

Daniele e Katia hanno voluto ringraziare pubblicamente i marsalesi: “Tutta la popolazione si è schierata con noi e non con la vigliaccheria. Abbiamo ricevuto messaggi, telefonate, visite, giornalisti che ci hanno contattato, l’amministrazione, tutti. Ci avete dato forza”.

Un ringraziamento speciale anche a Paolo e Arianna, che avevano promosso una raccolta fondi spontanea: “Sono stati raccolti 776 euro. Non avevamo bisogno di quei soldi, ma è stato un gesto di buon cuore. Li abbiamo usati per rinforzare l’impianto di videosorveglianza, che sarà installato dentro l’Antico Mercato per rendere il posto più sicuro, per noi e per voi”.

“Da oggi in poi – concludono – sapete che la videosorveglianza del mercato è merito vostro”.

L’incendio, che ha distrutto la pescheria Crimi, resta oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Marsala, che stanno cercando di capire se dietro ci sia un gesto intimidatorio. Intanto, tra le bancarelle e i profumi del mercato, lo street food di Daniele e Katia è tornato a lavorare. Segno che, almeno per una volta, il fuoco non ha vinto.



