Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/10/2025 15:19:00

Marsala, dopo l’incendio riapre lo street food all’Antico Mercato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760620896-0-marsala-dopo-l-incendio-riapre-lo-street-food-all-antico-mercato.jpg

Solo quattro giorni dopo l’incendio che aveva distrutto la pescheria Crimi, lo street food di Daniele e Katia all’interno dell’Antico Mercato di Marsala è tornato in attività. Una riapertura che sa di riscatto, solidarietà e orgoglio cittadino.

Oggi lo street food prende di nuovo vita – scrivono i titolari sui social – nel giro di pochi giorni siamo riusciti a mettere una pietra sopra l’accaduto e a ricominciare da capo”. Le fiamme, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, avevano devastato il locale, in un incendio di natura dolosa che aveva scosso tutta la città.

Daniele e Katia hanno voluto ringraziare pubblicamente i marsalesi: “Tutta la popolazione si è schierata con noi e non con la vigliaccheria. Abbiamo ricevuto messaggi, telefonate, visite, giornalisti che ci hanno contattato, l’amministrazione, tutti. Ci avete dato forza”.

Un ringraziamento speciale anche a Paolo e Arianna, che avevano promosso una raccolta fondi spontanea: “Sono stati raccolti 776 euro. Non avevamo bisogno di quei soldi, ma è stato un gesto di buon cuore. Li abbiamo usati per rinforzare l’impianto di videosorveglianza, che sarà installato dentro l’Antico Mercato per rendere il posto più sicuro, per noi e per voi”.

“Da oggi in poi – concludono – sapete che la videosorveglianza del mercato è merito vostro”.

L’incendio, che ha distrutto la pescheria Crimi, resta oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Marsala, che stanno cercando di capire se dietro ci sia un gesto intimidatorio. Intanto, tra le bancarelle e i profumi del mercato, lo street food di Daniele e Katia è tornato a lavorare. Segno che, almeno per una volta, il fuoco non ha vinto.



Cronaca | 2025-10-16 12:55:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760612338-0-furti-in-abitazioni-due-napoletani-rubano-a-napola.jpg

Furti in abitazioni. Due napoletani rubano... a Napola

 I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 41 e 21 anni, originari del Napoletano, ritenuti responsabili...







Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 11/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...