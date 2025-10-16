A Pantelleria si programma la bonifica di un ordigno bellico. Riunione in Prefettura

16/10/2025 08:28:00

Si è tenuta in Prefettura una nuova riunione di coordinamento per definire le procedure relative alle operazioni di neutralizzazione dell’ordigno bellico rinvenuto lo scorso 15 luglio nel territorio del Comune di Pantelleria.



Si tratta di una bomba d’aereo inesplosa da 1000 libbre, residuato della Seconda Guerra Mondiale, individuata durante alcune attività civili. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti del IV Reggimento Genio Guastatori, delle Forze dell’Ordine, del Nucleo SDAI, del Comune di Pantelleria, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto di Trapani, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, della Croce Rossa Italiana, dell’ENAC, dell’ENAV, della Telecom Italia, di Fibercop e della SMEDE.

Le attività di disinnesco e successivo brillamento comporteranno l’evacuazione dell’area circostante nel raggio di circa 750 metri. Le operazioni sono attualmente in fase di programmazione e verranno condotte nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza, sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici finalizzati a predisporre tutte le misure necessarie a tutelare la pubblica e privata incolumità.

Il sindaco di Pantelleria predisporrà il piano di evacuazione e viabilità, mentre l’ASP di Trapani e il SUESS 118 si occuperanno della pianificazione socio-sanitaria e dell’attivazione degli assetti di emergenza necessari per l’assistenza alla popolazione durante le operazioni.



