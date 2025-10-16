Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
16/10/2025 22:00:00

Ambiente, accordo tra commissario per depurazione e Regione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/ambiente-accordo-tra-commissario-per-depurazione-e-regione-450.png

Siglato  a Palermo un protocollo di intesa tra il commissario straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, e l’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. Obiettivo dell’accordo è quello di dimezzare i termini previsti per il rilascio di pareri e nulla osta relativi agli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane in Sicilia.

 

«Trattandosi di lavori che hanno il carattere di indifferibilità ed estrema urgenza - spiega l’assessore Giusi Savarino - abbiamo ritenuto importante sottoscrivere un protocollo di leale collaborazione istituzionale con lo Stato per garantire il superamento nel più breve tempo possibile della procedura di infrazione europea che interessa l’Italia. La Sicilia fa così pienamente la sua parte per quanto riguarda i nostri territori».

 

L’assessorato regionale assicurerà, in favore del commissario unico alla depurazione, ogni consentita deroga alle procedure amministrative, comprese quelle relative al rilascio delle autorizzazioni previste della Commissione tecnico specialistica (Cts). Le pratiche, una volta presentate, saranno istruite immediatamente e con priorità per garantire la conclusione degli iter procedimentali nel più breve tempo possibile. L’accordo entrerà in vigore già da domani e 

avrà la durata di tre anni.

 

«Un’accelerazione sul fronte della depurazione e del riuso delle acque reflue - aggiunge Savarino - è fondamentale in territori come la Sicilia che spesso soffrono di gravi carenze idriche. Inoltre, a beneficiare di questi interventi, realizzati con la massima celerità grazie a questa collaborazione istituzionale, sarà anche il processo di risanamento delle nostre coste». 
 









Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 11/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...