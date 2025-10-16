Rotary e Regione insieme: nasce a Valderice un bosco per api e comunità

16/10/2025 12:00:00

Un protocollo d’intesa firmato ieri pomeriggio a Palermo porterà presto a Valderice un progetto speciale che unisce ambiente, inclusione sociale e apicoltura. L’accordo è stato sottoscritto presso l’Assessorato regionale all’Agricoltura dal Rotary Trapani Birgi Mozia, rappresentato da Mariella De Luca, presidente del Club, insieme al governatore del Distretto 2110, Sergio Malizia, e al presidente della commissione SOSApi 4.0, Luigi Loggua.

Presenti anche l’ingegnere Alberto Pulizzi, dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, la socia e apicultrice Francesca Sottile e Venere Incandela, presidente della cooperativa “Voglia di vivere”.

Il cuore dell’iniziativa è la creazione di un boschetto nettarifero e di un apiario nel fondo Auteri di Sant’Andrea a Valderice, area già frequentata da un’associazione che lavora con persone diversamente abili. Qui il Rotary e la comunità locale daranno vita a un’oasi capace di proteggere le api, favorire la biodiversità e offrire attività educative e inclusive.

La scelta del sito è stata possibile grazie alla collaborazione con il territorio e alla professionalità dei soci del Club, in particolare quella di Sottile, esperta apicoltrice. Il Rotary Trapani Birgi Mozia conferma così la sua capacità di mettere insieme istituzioni, esperti e associazioni per trasformare un’idea in un progetto concreto e utile a tutti.





