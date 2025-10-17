Anche all’aeroporto di Birgi acqua gratis dopo i controlli di sicurezza

17/10/2025 18:20:00

Entro la fine del 2025 anche all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi sarà possibile ricaricare gratuitamente borracce e bottiglie dopo i controlli di sicurezza. L’annuncio arriva da Assaeroporti, che ha confermato l’adesione di 22 scali italiani all’iniziativa dei refill point, pensata per garantire ai viaggiatori acqua potabile gratuita e ridurre il consumo di plastica monouso.

Al momento i distributori di acqua sono già operativi negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero, mentre in quelli di Bergamo, Palermo e Cuneo sono stati installati di recente. Entro il prossimo anno la rete si amplierà con i nuovi punti di ricarica negli scali di Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno.

Anche altri aeroporti, come Genova e Grosseto, garantiscono già l’accesso gratuito all’acqua potabile, seppure con modalità differenti.

“L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e contribuire alla riduzione della plastica monouso – spiega Assaeroporti –. È un’azione concreta, con benefici per l’ambiente e per la collettività, che rende gli scali sempre più sostenibili e a misura di viaggiatore.”

Dopo Palermo, dunque, anche Birgi si prepara a diventare un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale e attenzione al comfort dei passeggeri.



