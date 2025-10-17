Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Aeroporto di Trapani
17/10/2025 18:20:00

Anche all’aeroporto di Birgi acqua gratis dopo i controlli di sicurezza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/anche-all-aeroporto-di-birgi-acqua-gratis-dopo-i-controlli-di-sicurezza-450.jpg

Entro la fine del 2025 anche all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi sarà possibile ricaricare gratuitamente borracce e bottiglie dopo i controlli di sicurezza. L’annuncio arriva da Assaeroporti, che ha confermato l’adesione di 22 scali italiani all’iniziativa dei refill point, pensata per garantire ai viaggiatori acqua potabile gratuita e ridurre il consumo di plastica monouso.

 

Al momento i distributori di acqua sono già operativi negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero, mentre in quelli di Bergamo, Palermo e Cuneo sono stati installati di recente. Entro il prossimo anno la rete si amplierà con i nuovi punti di ricarica negli scali di Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno.

 

Anche altri aeroporti, come Genova e Grosseto, garantiscono già l’accesso gratuito all’acqua potabile, seppure con modalità differenti.

L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e contribuire alla riduzione della plastica monouso – spiega Assaeroporti –. È un’azione concreta, con benefici per l’ambiente e per la collettività, che rende gli scali sempre più sostenibili e a misura di viaggiatore.”

Dopo Palermo, dunque, anche Birgi si prepara a diventare un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale e attenzione al comfort dei passeggeri.



Aeroporto di Trapani | 2025-10-06 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/cosa-sappiamo-degli-f35-a-birgi-250.jpg

Cosa sappiamo degli F35 a Birgi

Non c’è ancora una data per l’arrivo degli F35 presso la base del 37° Stormo di Trapani-Birgi. Attualmente stanziati in base ci sono gli Eurofighter Typhoon, impiegati per la difesa aerea e la sorveglianza dello spazio aereo....







Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...