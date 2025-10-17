Sezioni
Economia

» Trasporti
17/10/2025 17:00:00

L'aeroporto "Falcone e Borsellino" installa sette "fontanelle" gratuite dell'acqua

Sette nuovi distributori d’acqua refrigerata gratuiti sono da oggi attivi all’aeroporto “Falcone Borsellino”. Le fontanelle, installate in tutto il terminal passeggeri – prima e dopo i controlli di sicurezza – consentono ai viaggiatori di riempire gratuitamente bottiglie e borracce, contribuendo così a ridurre l’uso della plastica monouso.

Quattro punti refill si trovano in area air side: al terzo livello, nei pressi del gate A19, al secondo livello davanti ai gate B5/B6, nella sala imbarchi extra Schengen e nell’area riconsegna bagagli.
 

Altri tre distributori sono stati collocati in area land side, nei pressi del check-in A, nell’area prima dei controlli di sicurezza (zona bagni/farmacia) e al piano arrivi, accanto agli ascensori.

 

«Quando pensiamo al futuro del trasporto, la parola chiave è sostenibilità – spiega Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano –. Non come semplice obiettivo, ma come pilastro strategico su cui costruire ogni scelta e ogni innovazione. In pochissimo tempo abbiamo installato sette erogatori d’acqua in tutto il terminal, diventando uno dei pochi aeroporti italiani a offrire gratuitamente acqua potabile dopo i controlli di sicurezza. È un gesto semplice ma significativo: riduce l’impatto ambientale, promuove comportamenti responsabili e migliora l’esperienza dei passeggeri».

 

Lo scalo di Palermo, già citato dalla stampa nazionale come modello virtuoso, si inserisce così nella rete degli aeroporti che – con il supporto di Assaeroporti – stanno puntando su un nuovo approccio “green” al viaggio. Un piccolo passo, ma dal grande valore simbolico, verso un futuro in cui anche un bicchiere d’acqua può raccontare una storia di sostenibilità.









