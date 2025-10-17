All'ospedale di Marsala i bagni sono un disastro

17/10/2025 12:30:00

Arriva una segnalazione da alcuni utenti presenti al Paolo Borsellino di Marsala, per delle visite di routine.



In Ospedale, nei bagni, manca la carta igienica e non c’è la maniglia per chiudere la porta.

E ancora: manca il sapone per le mani, le salviette per asciugare le mani. Carente anche la pulizia. Un degrado totale.



Un luogo che dovrebbe garantire igiene e decoro a pazienti e operatori si trasforma invece in un simbolo di abbandono e incuria. Le salviette per asciugare le mani sono sparite, i dispenser vuoti da giorni, e la pulizia è tutt’altro che garantita.



Un ospedale non può permettersi simili condizioni: qui non si parla di comfort, ma di dignità e sicurezza sanitaria. Eppure, nei corridoi si continua a parlare di “efficienza” e “servizio pubblico”. Ma come si può parlare di sanità efficiente se mancano persino i requisiti minimi di igiene? È il segno di un degrado che non si nasconde più dietro le statistiche, ma si vede e si tocca con mano — anzi, si evita di toccare. Un ospedale che non riesce a garantire neanche la carta nei bagni è un ospedale che ha smarrito il senso stesso della cura.



