Trasporti Isole Minori, Safina: "Tariffe marittime insostenibili, la Regione intervenga"

17/10/2025 10:00:00

ì “Muoversi da e verso le isole minori siciliane non può diventare un lusso per pochi”. È l’appello lanciato dal deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, che chiede al governo Schifani di intervenire subito per ridurre i costi dei collegamenti marittimi.

Safina denuncia che dal 1° aprile le tariffe di Caronte & Tourist Isole Minori e Liberty Lines sono aumentate del 10%, senza alcun miglioramento del servizio. “Famiglie, lavoratori e imprese pagano di più per un servizio che resta incerto e costoso – afferma –. La Regione non può ignorare 30 mila cittadini solo perché vivono su un’isola”.

Il deputato PD chiede che nella prossima legge di stabilità regionale siano destinate risorse concrete per garantire il diritto alla mobilità, anche in vista del previsto “Passaggio di Stato” e della riorganizzazione della rete marittima dal 2027.

“Quei fondi appartengono ai siciliani – spiega – e devono servire a calmierare i costi delle tratte e garantire servizi stabili, non per operazioni di facciata. Chi vive nelle isole affronta già costi alti e collegamenti precari”.

Safina propone un piano organico dei trasporti marittimi, con clausole vincolanti per le compagnie: obbligo di recuperare le corse saltate in inverno e sanzioni per chi non rispetta gli impegni. Il parlamentare dem conclude con un messaggio politico diretto: “Gli abitanti delle isole minori sono siciliani a pieno titolo e meritano pari diritti e pari dignità. La mobilità non è una concessione: è un diritto fondamentale”.



