Giustizia, D'Orso (M5S): "Governo già dice no alla direttiva UE anticorruzione"

04/12/2025 22:00:00

«Non ci sorprende il parere contrario del governo al nostro ordine del giorno che chiedeva di intraprendere tutte le azioni necessarie per approvare rapidamente la direttiva europea anticorruzione».

Così in aula alla Camera la deputata M5S Valentina D’Orso, capogruppo in commissione Giustizia, commenta il voto che ha visto il governo opporsi alla proposta. «Ieri, in sede di trilogo europeo, la bozza della direttiva è stata finalmente approvata, dopo un lungo stallo causato anche dall’ostruzionismo italiano. Il motivo è chiaro: la direttiva obbligherà l’Italia a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio, eliminato dal governo Meloni-Nordio. Questo reato è fondamentale per contrastare la corruzione».

D’Orso sottolinea il ruolo dell’europarlamentare M5S Giuseppe Antoci: «Ha difeso con determinazione l’onore dell’Italia nel confronto europeo».

«Con il parere contrario all’odg, il governo preannuncia che non intende recepire la direttiva anticorruzione. L’Italia, che un tempo era all’avanguardia con la legge Spazzacorrotti, rischia di diventare fanalino di coda e uno Stato ‘canaglia’ su temi cruciali per la legalità. Noi non lasciamo soli i cittadini esposti ad abusi di potere, favoritismi nei concorsi o nelle liste d’attesa sanitarie. Difendiamo i cittadini onesti e combattiamo il ‘cuffarismo’» conclude D’Orso.



