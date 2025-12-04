Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
04/12/2025 22:00:00

Giustizia, D'Orso (M5S): "Governo già dice no alla direttiva UE anticorruzione"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/giustizia-d-orso-m5s-governo-gia-dice-no-alla-direttiva-ue-anticorruzione-450.jpg

«Non ci sorprende il parere contrario del governo al nostro ordine del giorno che chiedeva di intraprendere tutte le azioni necessarie per approvare rapidamente la direttiva europea anticorruzione».

 

Così in aula alla Camera la deputata M5S Valentina D’Orso, capogruppo in commissione Giustizia, commenta il voto che ha visto il governo opporsi alla proposta. «Ieri, in sede di trilogo europeo, la bozza della direttiva è stata finalmente approvata, dopo un lungo stallo causato anche dall’ostruzionismo italiano. Il motivo è chiaro: la direttiva obbligherà l’Italia a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio, eliminato dal governo Meloni-Nordio. Questo reato è fondamentale per contrastare la corruzione».

D’Orso sottolinea il ruolo dell’europarlamentare M5S Giuseppe Antoci: «Ha difeso con determinazione l’onore dell’Italia nel confronto europeo».

 

«Con il parere contrario all’odg, il governo preannuncia che non intende recepire la direttiva anticorruzione. L’Italia, che un tempo era all’avanguardia con la legge Spazzacorrotti, rischia di diventare fanalino di coda e uno Stato ‘canaglia’ su temi cruciali per la legalità. Noi non lasciamo soli i cittadini esposti ad abusi di potere, favoritismi nei concorsi o nelle liste d’attesa sanitarie. Difendiamo i cittadini onesti e combattiamo il ‘cuffarismo’» conclude D’Orso.

 

 



Politica | 2025-12-03 22:01:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/marsala-2026-prosegue-il-tour-d-ascolto-del-pd-250.jpg

Marsala 2026: prosegue il "Tour d'Ascolto" del PD

Prosegue il “Tour d’Ascolto” del Partito Democratico di Marsala nelle periferie della città. Dopo l’appuntamento nella Zona Nord, la segreteria del Circolo PD ha incontrato i residenti di Contrada Bambina,...







Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online