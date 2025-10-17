Sezioni
17/10/2025 13:00:00

Rotary Trapani–Erice, parte il progetto CRE.S.CO: corsi, sport e inclusione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/1760698386-0-rotary-trapani-erice-parte-il-progetto-cre-s-co-corsi-sport-e-inclusione.jpg

Una patente di guida per ripartire, un campo di calcetto per combattere le dipendenze, un corso da cuoco per chi cerca un riscatto, percorsi di formazione per adulti fuori dal mondo del lavoro. Sono le prime quattro azioni avviate dal progetto CRE.S.CO – Crescita Sociale in Coworking, lanciato dal Rotary Club Trapani–Erice insieme al Rotary Trapani e al Rotaract Trapani-Erice, con il sostegno della Rotary Foundation.

Il coworking ha trovato casa nella sede universitaria “Principe di Napoli”, nel cuore del centro storico di Trapani, che diventerà un punto di incontro per chi vuole condividere idee e impegno sociale. Attorno al progetto si muovono scuole, associazioni, istituzioni ed esperti: ognuno mette tempo, competenze e volontariato per sostenere chi è più fragile e creare nuove occasioni di inclusione.

«Con CRE.S.CO – spiega la presidente del Rotary Trapani–Erice, Patrizia Barbera – traduciamo in azioni concrete la vocazione al servizio del territorio, diventando ponte tra istituzioni e società civile».

Già al lavoro operatori della giustizia minorile, coach sportivi, docenti e professionisti della ristorazione. Accanto a loro, laboratori di riqualificazione urbana, sostegno alla scuola, protezione per madri e bambini. Un mosaico di iniziative che punta a dare risposte immediate e a costruire reti di comunità, tra Trapani ed Erice.

 









