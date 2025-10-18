Trapani, nuova perdita idrica in zona Bresciana: oggi niente acqua in città
Giornata di disagi oggi, sabato 18 ottobre, per i residenti di Trapani centro, rimasti senza acqua a causa di un nuovo intervento urgente alla rete idrica.
Il Comune di Trapani ha infatti comunicato che in mattinata si sarebbe intervenuti per riparare la terza perdita nella zona Bresciana, lungo la SP81 Dir, dopo aver già completato nei giorni scorsi le prime due riparazioni.
Si tratta di lavori complessi, che hanno richiesto il fermo di uno dei due impianti di sollevamento dell’acqua, con la conseguenza di una riduzione dell’approvvigionamento idrico in città di oltre il 50%.
“Ci scusiamo con i cittadini per il disagio – spiega il Comune – ma queste riparazioni, profonde e delicate, non erano più rinviabili. Gli interventi erano stati posticipati durante il periodo estivo, per non compromettere la fornitura nei mesi di maggiore consumo, ma adesso sono diventati improcrastinabili.”
Il Comune ha inoltre fatto sapere che, una volta conclusi i lavori di riparazione, saranno organizzate giornate di recupero per garantire il pieno ripristino del servizio idrico nelle abitazioni.
Intanto, si invita la cittadinanza a limitare i consumi e utilizzare con prudenza le scorte d’acqua residue fino al completo ritorno alla normalità.
