Dalla Sagra del Pane Nero al Marsala Noir Festival: gli appuntamenti del weekend

18/10/2025 06:00:00

Un fine settimana di cultura e tradizione in provincia di Trapani: tra visite speciali, sagre e festival, il 18 e 19 ottobre sarà un'occasione unica per scoprire il meglio della Sicilia occidentale.

MARSALA - Lo studio in cui Paolo Borsellino lavorò per oltre cinque anni, all’interno dell’ex Palazzo di Giustizia di Marsala, diventa un museo della memoria. Lo spazio, ricostruito com’era durante gli anni in cui il magistrato operò in Procura, con scrivania, documenti e la bandiera italiana alle spalle, sarà visitabile nel weekend del 18 e 19 ottobre e in quello successivo, nell’ambito del festival Le Vie dei Tesori. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati e rientra nel programma di aperture e percorsi curati dal festival in collaborazione con il Comune di Marsala e il Parco archeologico di Lilibeo. Durante i due fine settimana si potranno scoprire anche luoghi e storie della città, dalle cantine storiche ai percorsi archeologici, passando per il complesso monumentale San Pietro e l’Istituto agrario Abele Damiani, dove sarà possibile visitare il museo etnoantropologico e degustare i vini prodotti dagli studenti. Tutte le informazioni, insieme al programma completo e alle modalità di prenotazione, sono disponibili sul sito www.leviedeitesori.com e sulla relativa App. I coupon, validi anche per le altre città del festival, possono essere acquistati online o negli infopoint cittadini.

MARSALA - Il 18 ottobre, il Marsala Noir Festival continua al Parco Archeologico Lilibeo di Marsala, un evento che celebra la narrativa giallo-poliziesca. Questo festival, giunto all’edizione 2025, è diretto dalla giornalista e critica letteraria Cristina Marra, nota per il suo impegno nella promozione della cultura noir. L’edizione di quest’anno prevede incontri, panel e presentazioni con autori italiani e internazionali, permettendo al pubblico di esplorare le varie sfumature della narrativa gialla. L’evento è frutto di un’idea di Gaspare Grammatico, realizzato con il supporto di Peralta Production e promosso dal Consorzio Turistico “Laguna dello Stagnone e Marsala”, con il sostegno dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali. Il Parco Archeologico Lilibeo.

CASTELVETRANO - Da sabato 18 a domenica 19 ottobre, il centro storico di Castelvetrano ospiterà la seconda edizione della Sagra del Pane Nero, celebrando il pane di Tumminia, realizzato con grani antichi siciliani. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Selinunte in collaborazione con il Comune e la Regione Siciliana, trasformerà le vie del centro in un vivace palcoscenico con stand gastronomici, degustazioni, cooking show, musica dal vivo, spettacoli di cabaret e laboratori artigianali. Il pane nero diventa simbolo di identità e memoria, rendendo la manifestazione un tributo alla storia agricola e alla tradizione panificatoria locale.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Ultimi due giorni, il 18 al 19 ottobre 2025, per l'ottava edizione di "Seacily", il Salone Nautico di Sicilia, presso il porto di Castellammare del Golfo. L'evento, che si terrà dalle 10:00 alle 18:00, presenta oltre cinquanta imbarcazioni e una cinquantina di stand legati al mondo della nautica. Tra le attività in programma ci sono prove di vela, simulazioni e l'esposizione delle "barche della legalità". Inoltre, sono previsti incontri e convegni di approfondimento sul settore. L'ingresso è gratuito, ma la registrazione è obbligatoria attraverso il sito saloneseacily.it.

ALCAMO - L'AIGA sezione di Trapani organizza il 18 ottobre, alle 9.30, un evento sul diritto internazionale umanitario dal titolo "La cura dei diritti umani: la situazione a Gaza. Una riflessione aperta" presso la Sala del Collegio dei Gesuiti di Alcamo. L'incontro, patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Trapani e in collaborazione con Amnesty International, affronterà le violazioni dei diritti umani a Gaza con il contributo di esperti del settore. L'evento è accreditato per l'assegnazione di 3 crediti formativi agli avvocati.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 18 e domenica 19 ottobre si terrà a Mazara del Vallo la XII edizione del "Blue Rotarian International Event" (BRIE), organizzato dal Rotary Club di Mazara del Vallo. Il tema centrale dell'evento sarà la pace e il dialogo interculturale e interreligioso, con un convegno il 18 ottobre alle 16 sull'incontro tra culture e fedi del Mediterraneo. L'indomani, alle 16, si terrà la tradizionale “Invocazione Rotariana per la Pace” nella Casbah di Mazara, simbolo di fratellanza e cooperazione tra religioni. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti religiosi e istituzionali, con il conferimento del Premio Giovanni Tumbiolo per la diplomazia interreligiosa.

MARSALA - Al Convento del Carmine, è visitabile fino al 19 ottobre 2025 la mostra “Piero Guccione e Leonardo Sciascia. Cronaca pittorica di una amicizia”, a cura di Sergio Troisi. L’esposizione è aperta nelle seguenti fasce orarie: ore 10:00-12:30 e 19:00-21:00. L’ingresso è libero.



