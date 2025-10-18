Marsala 2026. Il tavolo del centrodestra senza Grillo. Il risiko delle candidature

18/10/2025 06:00:00

Primavera 2026, è quando la città di Marsala sarà chiamata a rinnovare la carica di sindaco e dei 24 consiglieri comunali.

Si parte da una candidatura quella dell’uscente sindaco Massimo Grillo, che qualche giorno fa in una emittente, ha detto che fa parte del centrodestra ma che quell’area non si è ancora confrontata con lui.



Al tavolo delle riunioni in verità il sindaco uscente, che si dichiara di centrodestra ma non si sa se ha una tessera in tasca di Fratelli d’Italia, non si è mai seduto perché i coordinatori provinciali dei partiti si sono espressi da oltre un anno: il capitolo Grillo è chiuso. Si va verso l’alternativa. Quindi l’invito sarebbe solo destinato a notificare quanto già deciso mesi fa.

A quel tavolo non siedono nemmeno i due sostenitori dell’esperienza Grillo, presenti in giunta, il capogruppo all’ARS Stefano Pellegrino e il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano, entrambi di Forza Italia.

Risulta invitato Pellegrino, che ad oggi però non ha ritenuto sedersi che significherebbe prendere una netta posizione: o continuare con Grillo ovvero lanciare altra candidatura.

Grillo però chiede il confronto con il centrodestra, una sorta di lavatrice dove mettere sul tavolo gli errori fatti e quindi ripartire.



Grillo bis

E’ nell’ordine delle cose che il sindaco uscente ci riprovi, saranno gli elettori a deciderne la riconferma o la bocciatura. Inutile nascondere che pure le liste giocano un ruolo fondamentale con il loro trascinamento.

Il sindaco si dichiara uomo di centrodestra, vicino a quegli ideali e valori che però non sono stati sempre costanti. E’ un politico di razza, che ha costruito la sua carriera da giovanissimo: a 23 anni fu eletto deputato regionale nel 1986 con la DC; rieletto sempre nella DC nel 1990; nel 1996 venne eletto alla Camera dei Deputati con il Polo per le Libertà, rappresentando il CDU; nel 2006 ha fondato il movimento “Liberi”.

Eppure non sono lontani i tempi in cui Grillo ha lanciato strali contro Totò Cuffaro: era il 2005 quando tra Cuffaro e Grillo si è rotta la sintonia. Grillo non trovò posto alle Politiche, da lì in poi la bandiera della legalità fu quella messa al petto di Grillo che non voleva avere a che fare con Cuffaro allora indagato per mafia. Oggi la DC è in giunta, quelle che dovevano essere delle espulsioni dei due consigliere comunali, Gaspare Di Girolamo e Pino Ferrandelli, sono rimasti annunci del momento. De resto l’assessore Di Girolamo ha sempre ribadito di avere agito con l’avallo di Cuffaro. In quello che è un tempo politico fatto di sgambetti ecco che la DC ha perso un’altra buona occasione per mettere ordine, per ribadire un concetto a loro molto caro: la politica è una cosa seria, i partiti lo stesso.

Le alternative

Sul tavolo i nomi sono: Eleonora Lo Curto, proposta avanzata dalla Lega al tavolo di centrodestra; FDI spinge su due aree: quella di Paolo Ruggieri, che ha già detto di non essere interessato, e quella di Giulia Adamo( con Michele De Bonis che ne chiede il sostegno). Manca ad oggi la sintesi ma Lo Curto potrebbe essere il nome che si contrappone a Grillo. Non c’è più in campo l’ipotesi Salvatore Ombra, che ha dichiarato di voler continuare il suo lavoro in aeroporto, quale presidente di Airgest.

Le candidature civiche sono tre: Leonardo Curatolo con il suo movimento Marsala Futura; Nicola Fici dopo avere incassato il no dei partiti di centrodestra potrebbe mantenere la sua candidatura da civico. Bisognerà vedere quante liste metterà in piedi.

Andreana Patti, che tutti erroneamente etichettano come candidata di centrosinistra, è invece civica. Dialoga con mondi diversi e trasversali. Dalla sua già alcuni consiglieri comunali che hanno scelto di andare controcorrente.



