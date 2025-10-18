Sezioni
Cronaca

» Sanità
18/10/2025 16:47:00

Trapani, “buona sanità” in corsia: salvato un medico americano colpito da grave crisi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/trapani-buona-sanita-in-corsia-salvato-un-medico-americano-colpito-da-grave-crisi-450.jpg

Una storia di buona sanità e di straordinaria professionalità medica arriva dall’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove un turista americano, il dottor Joe Ardolino, è stato salvato da una grave insufficienza respiratoria grazie alla prontezza e alla competenza del personale sanitario.

Il medico, in vacanza nel Trapanese, è stato colpito improvvisamente da una crisi respiratoria acuta che avrebbe potuto essergli fatale. Determinante è stato l’intervento immediato del dottor Pietro Abita, otorinolaringoiatra, che si trovava al Pronto Soccorso e ha prestato i primi soccorsi, riconoscendo subito la gravità della situazione.

Il paziente è stato quindi affidato al reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal dottor Eugenio Serraino (FF), dove è stata eseguita d’urgenza una tracheotomia salvavita, che ha permesso di ripristinare la funzionalità delle vie aeree e stabilizzare le condizioni del paziente.
Fondamentale anche la collaborazione con il reparto di Anestesia, diretto dal dottor Giovanni Ippati (FF), che ha garantito l’assistenza durante l’intervento e nella fase post-operatoria.

Grazie a questa catena di efficienza, competenza e collaborazione, il dottor Ardolino è riuscito a ristabilirsi completamente ed è già rientrato negli Stati Uniti.

“È stata un’esperienza che ha messo in luce non solo la qualità clinica, ma anche l’umanità del personale dell’Ospedale di Trapani”, raccontano i colleghi che hanno seguito il caso.

Dalla sua dimissione, il reparto di Otorinolaringoiatria è stato inondato di lettere di stima e gratitudine da parte di amici e colleghi del medico americano, sia italiani che statunitensi, che hanno voluto ringraziare pubblicamente l’équipe per la professionalità e la dedizione dimostrate.

Un episodio che, in un tempo in cui la sanità pubblica è spesso al centro di critiche e difficoltà, rappresenta una testimonianza concreta del valore e della competenza del personale medico trapanese — capace di salvare una vita e di lasciare un segno umano profondo, tanto da far parlare di sé anche oltreoceano.









