Basket femminile: sosta per la Sicily by Car Alcamo che servirà a ricaricare le energie

19/10/2025 12:00:00

Settimana di stop per la Sicily by Car Alcamo, ferma per il terzo turno di campionato. Le alcamesi non hanno ancora trovato la prima vittoria della stagione, nonostante anche buoni segnali arrivati dal campo. Per questo dentro lo spogliatoio, questa settimana, si è respirata aria di confronto. Il presidente e direttore sportivo Francesco Dixit Dominus ha voluto un incontro tra staff e giocatrici per fare il punto dopo le prime uscite. Un momento di dialogo schietto, utile a chiarirsi e a ritrovare compattezza. “C’è stato un tavolo rotondo tra staff, ragazze e me: abbiamo messo tutto sul tavolo e la scorsa settimana è cominciata con il piede giusto. Credo tanto in questo gruppo e nello staff. Hanno voglia, e questo conta". La pausa servirà a ricaricare energie e sistemare i dettagli in vista del prossimo turno, previsto giorno 26 ottobre contro Pallacanestro Femminile Umbertide.

In foto di copertina: il Presidente Dixit Dominus e Coach Ferrara.



