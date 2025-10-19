Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
19/10/2025 12:00:00

Basket femminile: sosta per la Sicily by Car Alcamo che servirà a ricaricare le energie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/basket-femminile-sosta-per-la-sicily-by-car-alcamo-che-servira-a-ricaricare-le-energie-450.jpg

Settimana di stop per la Sicily by Car Alcamo, ferma per il terzo turno di campionato. Le alcamesi non hanno ancora trovato la prima vittoria della stagione, nonostante anche buoni segnali arrivati dal campo. Per questo dentro lo spogliatoio, questa settimana, si è respirata aria di confronto. Il presidente e direttore sportivo Francesco Dixit Dominus ha voluto un incontro tra staff e giocatrici per fare il punto dopo le prime uscite. Un momento di dialogo schietto, utile a chiarirsi e a ritrovare compattezza. “C’è stato un tavolo rotondo tra staff, ragazze e me: abbiamo messo tutto sul tavolo e la scorsa settimana è cominciata con il piede giusto. Credo tanto in questo gruppo e nello staff. Hanno voglia, e questo conta". La pausa servirà a ricaricare energie e sistemare i dettagli in vista del prossimo turno, previsto giorno 26 ottobre contro Pallacanestro Femminile Umbertide. 

In foto di copertina: il Presidente Dixit Dominus e Coach Ferrara.



Basket | 2025-10-19 07:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/la-shark-sfida-cantu-e-la-sua-storia-250.jpg

La Shark sfida Cantù e la sua storia

Quinta partita in due settimane per la Trapani Shark, impegnata questo pomeriggio contro Cantù nella terza giornata del campionato di serie A di pallacanestro. Gara tosta quella che attende i granata, reduci da due successi nelle prime due...







Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...