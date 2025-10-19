Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
19/10/2025 13:07:00

Paceco, gli scout in radio con il mondo: successo per il Jamboree On The Air 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2025/paceco-gli-scout-in-radio-con-il-mondo-successo-per-il-jamboree-on-the-air-2025-450.jpg

Un ponte tra Paceco e il resto del mondo, costruito grazie alle onde radio. È quello realizzato sabato 18 ottobre in piazza Vittorio Emanuele con il Jamboree On The Air (JOTA) 2025, l’iniziativa internazionale che ha visto protagonisti gli scout del gruppo Agesci Paceco 1 insieme alla sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Trapani, con il patrocinio del Comune di Paceco.

Il JOTA è un evento storico dello scautismo mondiale, nato nel 1957 da un’intuizione di Les Mitchell, radioamatore e scout britannico che ebbe l’idea di far incontrare ragazzi di tutto il mondo attraverso la radio. Da allora, ogni terzo weekend di ottobre, oltre mezzo milione di scout partecipano contemporaneamente da ogni continente, collegandosi in diretta per condividere esperienze, amicizia e spirito di fratellanza.

In questa edizione, la sezione trapanese dell’A.R.I. ha allestito in piazza una stazione radio operativa, dove i radioamatori hanno guidato gli scout nei contatti con gruppi di tutto il pianeta, permettendo loro di comunicare in tempo reale con coetanei di altri Paesi e vivere lo spirito autentico del Jamboree.

“È un’occasione straordinaria per unire tecnologia, divertimento e valori scout – spiegano gli organizzatori –. Le onde radio diventano un mezzo per conoscersi, condividere esperienze e costruire ponti di amicizia tra i popoli.”

All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Paceco Aldo Grammatico, l’assessore Marilena Barbara e la presidente del Consiglio comunale Maria Basiricò, che hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa, definendola “un esempio di cittadinanza attiva e collaborazione intergenerazionale”.

Una giornata all’insegna del dialogo, della curiosità e della scoperta, in cui la radio si è confermata ancora una volta uno strumento di libertà e incontro, capace di unire le nuove generazioni nel nome dello scautismo e della fratellanza.









Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...